Fine settimana di Pasqua a tema cultura: ecco le escursioni più belle nell'acropoli perugina

Per quanti desiderano trascorrere un fine settimana di Pasqua dedicato alla cultura e alle passeggiate all’aria aperta, non mancgeranno visite guidate e passeggiate per l’acropoli perugina.

Gran Tour Perugia organizza infatti una prima escurisione venerdì alle 16 con la visita guidata in piazza Piccinino alla Chiesa della Compagnia della Morte, i cui membri si occupavano anticamente dell’assistenza e della sepoltura di poveri e i giustiziati e alla restaurata Pietà del pittore peruginesco Sinibaldo Ibi.

Sabato 16 aprile, alle 16, è invece previsto il tour Un giorno nel Medioevo, che permetterà di rivivere la quotidianità di un giorno nella Perugia medievale. Com’era organizzata una casa, la bottega, la vita privata ma anche quella pubblica, partendo dalla piazza e dal monumento simbolo della città: la Fontana Maggiore.

Lunedì 18 aprile, a Pasquetta, alle 10, torna l’appuntamento con il percorso di trekking urbano Perugia Etrusca per conoscere le origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. In questo caso il costo 15 euro compreso biglietto del Pozzo Etrusco, gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni.

Regalare la cultura

Per offrire un regalo originale, sono disponibili uova di Pasqua artigianali firmate da una storia, fondente o al latte, che al loro interno racchiudono una sorpresa speciale: una gift card Gran Tour Perugia per partecipare alle visite guidate per conoscere la città è la sua storia! Le uova sono in vendita nella pasticceria, B&B in via Annibale Vecchi e al Turan cafe in piazza IV Novembre. La gift card ha una durata di un anno.