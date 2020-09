Fine settimana di super saldi, lo Sbaracco al Gherlinda

Al Gherlinda di Corciano è tempo di ‘saldi dei saldi’ con lo Sbaracco, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre. I negozi del centro di intrattenimento di Ellera proporranno, in appositi banchi, merce scontata e grandi occasioni di fine stagione di cui approfittare.

Non solo shopping ma anche intrattenimento, perché da qualche settimana ha riaperto il cinema The Space che ha in calendario una ricca programmazione di film per tutte le età con un biglietto d’ingresso a partire da 4,90 euro, tutto rispettando la normativa in vigore. “L’accesso al cinema – spiegano dal Gherlinda – sarà consentito solo con l’uso di mascherina e con una temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi centigradi. Tutti gli ambienti del cinema vengono puliti e igienizzati regolarmente e sono dotati di dispenser con igienizzante per le mani, lo staff è stato adeguatamente formato e indossa i dispositivi di protezione individuale. Nei momenti di attesa gli accessi in sala e i flussi di direzione sono stati ripensati per evitare assembramenti tra persone o gruppi di persone, il tutto per una permanenza in totale sicurezza e relax”.

C’è spazio anche per chi ama tenersi in forma al Gherlinda, con la nuova palestra ‘Reload Wellness Club’, che propone corsi di fitness e attività come plicometria e valutazione corporea oltre che consulenze di personal trainer. La palestra è dotata anche di un Thermarium.

Infine, il divertimento continua nella sala giochi Antares con tante novità: oltre alle piste da Bowling, la sala offre l’area Laser games, la Adventure room e diverse zone ampliate dedicate alle feste di compleanno.