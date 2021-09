Ancora un fine settimana con Cantine Aperte in Vendemmia con attività per grandi e piccini

Ancora un fine settimana ricco di tante iniziative a tema Vendemmia nelle Cantine Aperte dell’Umbria per grandi e piccoli. Sabato 25 e domenica 26 settembre, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria,ci sarà occasione di vivere una giornata nella natura, ispirata alla raccolta dell’uva.

“Cantine Aperte in Vendemmia è senza dubbio uno degli appuntamenti più apprezzati, e lo dimostra il gran numero di persone che anche quest’anno, nei precedenti due weekend di settembre, hanno visitato le cantine e partecipato alle diverse attività, e che lo faranno anche nel prossimo - spiega Filippo Antonelli, Presidente MTV Umbria -. Non sono solo gli adulti a godere di Cantine Aperte in Vendemmia, ma soprattutto i bambini, che hanno l’opportunità, unica, di raccogliere l’uva tra i filari e pestarla nei tini, e soprattutto di imparare come nasce il vino, dal vigneto alla bottiglia, divertendosi. Tutto si svolge in totale sicurezza, grazie alla professionalità dello staff delle nostre cantine e al senso civico dei partecipanti, che ringraziamo per aver contribuito a rinnovare il successo dell’evento”.

La partecipazione a Cantine Aperte in Vendemmia è possibile su prenotazione direttamente alla cantina e dietro presentazione di Green Pass.

Intanto, sempre nell’ambito dell’invito per questo 2021, che è “Degusto, Conosco… Umbria!”, già si lavora per i prossimi appuntamenti di novembre con Cantine Aperte a San Martino (13 e 14 novembre) e di dicembre con Cantine Aperte a Natale (8/12 dicembre), per far assaporare tutto il piacere della tradizione regionale. Non solo vino, ma anche olio nuovo e prodotti tipici saranno, infatti, i protagonisti dei prossimi appuntamenti, in concomitanza dei quali il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria ha rinnovato la proficua collaborazione con UmbriaSì e Federalberghi Umbria, per la realizzazione e promozione di un’offerta turistica personalizzata e ancora più ricca.