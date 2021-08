Finalissima cinematografica "Fascino Mediterraneo" a Città di Castello

Torna a Città di Castello dal 27 al 31 agosto "Fascino Mediterraneo", una grande Finalissima cinematografica nazionale e internazionale alla quale presenzieranno personaggi televisivi come Anna Tedesco, Paola Pinto del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Altri personaggi di qualità interverranno in questa stupenda finalissima cinematografica: il Poeta toscano Alessandro Castellani, la coreografa Emanuela Gaggioli, la Principessa Conny Caracciolo, TV TELEAMBIENTE, Supervisori, Direzione centrale Dr. Massimo Granelli Ph. D giornalista e il famoso attore campano della Fiction tv L’ONORE E IL RISPETTO Giuseppe CASCELLA, Conte nonché grande pittore di Padre Pio, l’attore ed ex pugile Piero Maggiò, che è il sorvegliante de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 2, il cantautore romano Giorgio Spinelli, in arte Shard.

Dopo il successo del Film FASCINO anno 2020 ambientato su ciò che spesso succede in un concorso di bellezza, la Patron Carla Terranova si appresta a capitanare la produzione di un altro film, ambientato sulla pandemia, IL BUIO E POI LA LUCE, diretto dalla Regista Maria José Alvarez, con la sceneggiatura scritta dalla romana Frances Sapphire.

La finalissima del Concorso di Fascino Mediterraneo si svolgerà nella cornice dell’Hotel Il Boschetto a Città di Castello, con ben 40 concorrenti dai più giovani ai meno giovani che si contenderanno il titolo in ben 6 categorie dove oltre alle Miss, Lady, Over, Mister e Overissime, non mancherà la categoria Curvy, per la quale la Patron ha sempre avuto una particolare attenzione, portandola avanti con impegno. Infatti proprio dalle Curvy proviene, vincitrice di varie fasce di Fascino Mediterraneo, la giovane e brillante modella e presentatrice romana Romina Diana, che presenterà la kermesse della Finalissima 2021 il 28 agosto prossimo e nella quale la patron ripone la sua completa fiducia per le sue doti naturali e la sua esplosiva simpatia.