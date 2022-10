E' il film colombiano "Del otro lado" di Iván Guarnizo il vincitore del PerSo Film Festival 2022

Il premio più importante dell'8a edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival 2022, Festival internazionale di cinema documentario, riservato alle opere in anteprima assoluta in Italia, va a un film colombiano: Del otro lado di Iván Guarnizo. Un'edizione che ha registrato 1.700 spettatori in 9 giorni di proiezioni tra tutte le sezioni (competitive e non). Più di 50 titoli proiettati tra sezioni competitive e non, 61 gli eventi complessivi e oltre 73 gli ospiti, tra italiani e stranieri.

La Giuria ufficiale dell'Award composta da esperti del settore ha deciso di assegnare il premio per il miglior documentario 2022 all'opera prima del montatore Ivan Guarnizo. La motivazione: “In questo momento storico di conflitti e di guerra e dove poche sono le speranze di poter percorrere la via della pace, siamo convinti che Del otro lado offra un’occasione preziosa. È l’esempio che uno sforzo ostinato di negoziazione e confronto con se stessi e fra le parti che porti alla Pace. Per il coraggio di ascoltare la propria rabbia e comprendere quella degli altri. Per la capacità di raccontare con delicatezza e decisione una storia personale e riuscire a tenerla universale”.

La giuria è composta da Angelo Loy, cineasta autore di documentari;Aline Hervé, montatrice, ha firmato il montaggio di opere di Pietro Marcello, Giovanni Cioni, Paolo Pisanelli, Caterina Borelli, Federica Di Giacomo e Ivelise Perniola, docente universitaria, co-direttrice della rivista Agalma, tra i maggiori studiosi italiani di cinema documentario.

Il film vincitore

Un film di impegno per il perdono, la riconciliazione e la creazione di una nuova narrativa della recente storia colombiana, un Paese devastato dalla violenza di una guerra di oltre cinquant'anni. La madre del regista Iván Guarnizo è stata rapita per 603 giorni nella giungla colombiana fino al suo rilascio nel 2004. Attraverso i ricordi familiari e il diario in cui la madre ha registrato gli eventi e le emozioni che ha vissuto durante la sua prigionia, il film esplora questa tragedia come un "fuori campo" nelle vite della sua famiglia che doveva essere recuperato. Progettato come un road movie, il film è anche una ricerca di uno dei principali rapitori della madre, Güérima. Già vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui: Premio del Pubblico e menzione speciale della giuria al Festival de Malaga 2022; Premio Newcomers e Premio “Human Values Award of the Hellenic Parliament” al Thessaloniki Documentary Film Festival 2022; Premio del Pubblico e Premio miglior documentario a Cinélatino - 34es Reencontres de Toulouse; Candidato al Premio Goya.

Gli altri film premiati

Sempre nella categoria Award, Menzione speciale per Robin Bank di Anna Giralt (Spagna, 2022), la storia di un attivista catalano che tra il 2005 e il 2008 ha avuto accesso a prestiti da mezzo milione di euro che non ha mai rimborsato, usando, invece, i soldi per finanziare progetti sociali. Il PerSo Agorà, premio del pubblico, è per Intensive life unit di Adéla Komrzý (Repubblica Ceca, 2021), documentario osservativo sul dipartimento di cure palliative dell'Ospedale Universitario di Praga. Una profonda riflessione sulla dignità e la qualità della vita nel fine vita e sul valore umano delle cure ospedaliere. Menzione speciale della giuria al Karlovy Vary Film Festival 2021.

Ecco gli altri film premiati. Categoria PerSo Cinema Italiano – Miglior Film: Los Zuluagas di Flavia Montini (Italia / Colombia, 2021). Menzione speciale PerSo Cinema Italiano: Una claustrocinefilia di Alessandro Aniballi (Italia, 2022). Premio La Settima Ora – Cinema per le scuole: Rue Garibaldi di Federico Francioni (Italia, 2021). Menzione speciale La Settima Ora: Oltre le rive di Riccardo Del Cal (Italia, 2021).

PerSo Short Award - Concorso internazionale di cortometraggi documentari – va a Haulout di Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev, (Regno Unito, 2022)

Le detenute del Carcere di Perugia-Capanne premiano Água nas Guelras di Marco Schiavon, Portogallo. Menzione speciale Perso Short Jail: Safari Njema (Buon Viaggio) di Guido Massimo Calanca e Daniele Vicari (Italia, 2021). Umbria in Celluloide, concorso riservato a film sull’Umbria o di autori umbri, premia Promenade Sciarrino di Marco Del Buono (Italia, 2022).