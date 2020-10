Filiera italiana del luppolo, tutto pronto per una birra "all made in Italy": giovedì il convegno on line

Il 29 ottobre (ore 10-13 e 14-17) solo online in modalità streaming si svolgerà il convegno “Luppolo Made in Italy: la Filiera del Luppolo italiano”. Dopo due anni di sperimentazione in campo e tre anni di attività, Trutto è pronto, infatti, per inaugurare la filiera italiana del luppolo per una birra totalmente Made in Italy.

Il luppolo è un prodotto agricolo di grande qualità e di elevato valore aggiunto, una nuova eccellenza nel panorama delle produzioni agricole del territorio nazionale e umbro. La Filiera italiana, con il cuore in Umbria, si propone quindi di rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale, in termini di ricerca, produzione, trasformazione e commercializzazione.

Per il convegno di giovedì 29 ottobre - alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali per contrastare la pandemia - gli organizzatori della Rete di imprese “Luppolo Made in Italy”, con sede a Città di Castello, hanno scelto di svolgerlo online in modalità streaming.

Tra i principali relatori ci saranno esponenti del Ministero Sviluppo Economico (Mise), del Ministero Agricoltura (Mipaaf), Regione Umbria, Assobirra, UnionBirrai e Consorzio Birra Italiana. Hanno già dato l’adesione anche molti homebrewer, birrifici artigianali, nonché diversi manager delle multinazionali proprietarie dei marchi italiani, grandi players del mercato della birra e del mondo della produzione e altri ancora visto che come pubblico ci saranno anche aziende agricole, agronomi, e appassionati di birra. Oltre 300 le adesioni già perventute.

Partecipazione aperta e gratuita per tutti iscrivendosi al form https://bit.ly/371uH1T