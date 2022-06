"Figuratevi", presentata a Perugia la 35ma edizione del festival atteso dai piccoli di Perugia e della Valnerina

Indirizzo non disponibile

L'Arena del Borgo Bello di Perugia anche per quest'estate 2022 sarà il palcoscenico della ricca rassegna “Figuratevi”, con il meglio della produzione italiana di Teatro di Figura per ragazzi, tutti i giovedì alle ore 21, nel bellissimo spazio di via del Cortone (dietro la Chiesa di San Domenico).

Il Festival è stato presentato a Perugia alla presenza dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano e del Maestro Mario Mirabassi. Come sempre la rassegna è organizzata da TIEFFEU ed ormai costituisce un appuntamento fisso per i bambini e le famiglie perugine, che assistono con grande partecipazione a tutti gli spettacoli proposti.

Il cartellone prevede dodici spettacoli di importanti compagnie del settore, incentrati prevalentemente sul mondo della fiaba.

Si tratta, ha spiegato l’assessore Varasano – di uno degli appuntamenti fondamentali dell’estate perugina, un festival atteso dalle famiglie e longevo, essendo giunto alla sua 35^ edizione. Da 3 anni Figuratevi si arricchisce, inoltre, di un doppio binario: oltre ai tradizionali spettacoli di Perugia, la rassegna sbarca anche in Valnerina, con 20 spettacoli diffusi nei vari comuni dell’area.

La rassegna ha già offerto un’anteprima, giovedì 16 giugno, con lo spettacolo “Fiabe al telefonino” un omaggio a Gianni Rodari, prodotto dalla compagnia Tieffeu.

Nei prossimi giovedì protagoniste saranno compagnie provenienti da tutta Italia: il 23 giugno “I Viaggi di Sinbad il marinaio”, il 30 giugno “Stenterello nell’Isola dei Pirati”, il 7 luglio “Pinocchio a tre piazze”, il 14 luglio“ I Vestiti nuovi dell’Imperatore”, il 21 luglio “La Sirenetta”, il 28 luglio “Alice attraverso lo specchio”, il 4 agosto “Pollicino”, l’11 agosto “il varietà delle marionette”, il 18 agosto “Azzurra Balena”, il 25 agosto “Cenerentola”e il 1 settembre “Chi aiuta Pierino?”.

Da non perdere, burocrazia permettendo, lo spettacolo speciale del 26 giugno dedicato all’Africa con la presenza di una compagnia del Burkina Faso.

Un festival "allargato"

Come lo scorso anno, "Figuratevi" si svolgerà anche in tutti i Comuni della Valnerina, a partire dal 16 luglio 2022.

Il direttore di Tieffeu Mario Mirabassi ha confermato che la stretta collaborazione col Comune di Perugia prosegue ormai da molti anni ed ha consentito di valorizzare un festival che è conosciuto sia a livello nazionale che internazionale. La rassegna negli ultimi anni si è rinnovata molto: a causa del covid, infatti, è stata introdotta la formula dell’Arena Borgo Bello, molto apprezzata dalle famiglie, interessate ad avere un rapporto continuativo col teatro per ragazzi sia nel periodo invernale che estivo.