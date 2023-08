Estate 2023 | Festival Figuratevi, il 24 agosto appuntamento con GIANDUJA E LA FARINA MAGICA

Prosegue il festival dedicato ai bambini “Figuratevi”, a cura del teatro di figura Tieffeu. Presso l’arena del Borgo Bello, giovedì 24 agosto alle 21 andrà in scena “Gianduja e la farina magica” a cura della compagnia teatro marionette Grilli di Torino. E’ uno spettacolo di burattini di e con Marco Grilli. Accesso da via del Cortone e da via del Castellano 2/a (traversa di Corso Cavour). Biglietto unico € 6.

Lo spettacolo è tratto da un vecchio canovaccio della metà dell'800 e si ispira ad una versione precedente elaborata da Gian Battista Sales, "inventore" del personaggio di Gianduja. Gianduja viene incaricato dalla moglie Giacometta di portare al mago Arcolans la sua farina magica, utile per preparare i dolci per la festa di San Giovanni, patrono di Torino. Felice e contento come sempre, Gianduja parte, ma strada facendo si addormenta e il terribile diavolo Belzebù si impossessa della farina, portandola con sé nei sotterranei di Palazzo Madama per preparare malvagi biscotti da regalare ai torinesi.

Al suo risveglio Gianduja si accorge del furto e disperato parte alla ricerca della farina... Lo spettacolo ha raccolto il favore del pubblico e della critica specializzata di quasi tutti i paesi europei ed è stato portato in tournée in Sud Africa e Argentina. Ha ottenuto riconoscimenti e premi in molti festival del settore per l'innovazione ed il recupero della tradizione popolare. Sino ad oggi ha effettuato oltre 800 repliche. Info al numero 075.5725845.