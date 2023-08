Figuratevi, il 17 agosto in scena “Il principe e il povero”

La rassegna di spettacoli di teatro per bambini “Figuratevi” propone per la giornata di giovedì 17 agosto “Il Principe e il povero”, a cura della compagnia “Granteatrino” di Bari.

Alle 21 presso l’arena Borgo Bello (ingresso da via del Cortone e via del Castellano traverse di corso Cavour) va in scena lo spettacolo di burattini liberamente ispirato al libro di Mark Twain, con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase. Scenografie di A. C. Castellano Visaggi, pupazzi di Natale Panaro, regia di Paolo Comentale.

Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella storia di Mark Twain. Il principe Edoardo e il povero Tom si incontrano e, stanchi della loro vita e molto simili nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”. Di qui tutta una serie di avventure, ma, alla fine, essi ne usciranno migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura. Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia. Il testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

Biglietto unico 6 euro.