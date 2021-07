Quasar Village, torna nel fine settimana la Fiera del Disco

Sabato 3 luglio, oltre all'attesissimo inizio dei saldi, e anche domenica 4, torna al Quasar Village la ‘Fiera del disco, cd e vinile - nuovo, usato e da collezione’. Si tratta della tredicesima edizione, disolcata in due punti distinti all’esterno del centro commerciale (parte del parcheggio e Galleria tra i negozi Prenatal e King sport & style), dove gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate immersi nei vinili a 33, 45 e 78 giri, dei mix, cd e dvd, ma anche tra i più diversi gadget oltre a preziosi memorabilia musicali.

L’ingresso è gratuito, con orario continuato dalle 9 alle 20. Saranno quaranta gli espositori da tutta Italia, selezionati da Ernyaldisko in collaborazione con l’associazione culturale ‘Per un pugno di dischi’, e specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante i giorni della Fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, diventando parte attiva di una community con cui condividere la passione per la musica e per il vinile.