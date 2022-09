Da lontano a... vicino, tutto il fascino dell'Oriente a Bastia Umbra con il Festival dell'Oriente

Da lontano com'è e come tutti da sempre lo immaginiamo, per alcuni gionri, l'Oriente diventerà incredibilmente vicino. Con mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali che si alterneranno nelle varie aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo e avvincente susseguirsi di show, incontri seminari ed esibizioni: si tratta del Festival dell'Oriente, in scena a Umbria Fiere di Bastia Umbra sabato 24, domenica 25 settembre e sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Il pubblico potrà interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e benessere con le sue aree dedicate alle terapie olistiche le discipline bionaturali lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, reiki, massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu, erbe, tisane, spezie e tutto quel che ruota intorno al mondo della salute, del biologico e del benessere.

Un percorso interattivo e coinvolgente in grado di farci immergere nella magia dell'Oriente con moltissime attività quali la vestizione del kimono, i tamburi di guerra giapponesi, la cerimonia del te, la costruzione del mandala dei monaci e decine e decine di spettacoli ed esibizioni che si terranno ininterrottamente nei palchi della kermesse che da soli valgono il prezzo del biglietto, con la presenza di straordinari artisti provenienti da tutto il mondo.