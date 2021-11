A Città di Castello arrivano le Fiere di San Florido e Retrò, due eventi all'insegna della ripartenza

Da venerdi 19 a domenica 21 novembre Città di Castello accoglierà il tradizionale e storico ’appuntamento con le Fiere di San Florido, che si svolgeranno nel centro storico e attorno alla cinta muraria (Via XI Settembre, Piazza R. Sanzio, Via M. Angeloni, Largo Gildoni, Piazza Matteotti, Corso Cavour, Piazza Gabriotti, Via Sauro, zona antistante ex campi da tennis di Via Sauro, Largo Santa Veronica, Via della Barca con Parcheggio adiacente, Parcheggio Stadio e Viale Europa fino all’altezza dell’impianto di distribuzione carburanti).

In vetrina ci saranno gli articoli di circa 220 espositori, ambulanti di tutte le categorie merceologiche principali. L’edizione delle fiere della ripartenza (dopo lo stop dello scorso anno imposto dal Covid) sarà caratterizzata anche dalla concomitanza con Retrò, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale che si terrà in piazza Garibaldi e Viale Gramsci, domenica 21 Novembre.

“Un segnale importante di ripartenza e di fiducia nel segno della tradizione che da sempre accompagna la ricorrenza dei santi patroni tifernati. Il desiderio e la necessità di ritornare al più presto alla normalità e di sostenere tutto il nostro tessuto commerciale ha imposto a tutti noi il massimo sforzo per tornare con l’edizione 2021 e richiede l’osservanza della normativa anti Covid.

All’interno del percorso della fiera sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere provvisti di green pass a norma ed in base alle ultime direttive e circolari ministeriali”, ha precisato l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri nel ringraziare i commercianti del centro storico per la fattiva collaborazione e sinergia che consentirà l’apertura domenicale dei loro esercizi commerciali, il corpo di Polizia Municipale e le forze dell’ordine. Le Fiere di San Florido – ha concluso l’assessore Guerri - rappresentano da sempre un momento importante per la nostra comunità e per un comune come quello di Città di Castello in grado di presentare un’offerta commerciale e turistica di primo livello. L’invito è quello di visitare la nostra bellissima città e di rispettare le regole.