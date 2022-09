A Città di Castello torna Altrocioccolato con un progetto culturale sulla sostenibilità ambientale e all'insegna della resilienza

Dopo i due anni di fermo per la pendemia, torna a a Citta? di Castello (PG), dal 21 al 23 ottobre 2022, Altrocioccolato, la manifestazione che mette al centro il mondo del cacao e del cioccolato equo e solidale, abbracciando le piu? ampie tematiche della sostenibilita? ambientale con un focus particolare su cambiamento climatico e stili di vita e di consumo piu? sostenibili.

Una proposta, quella dell'Associazione Umbria Equosolidale che riunisce le organizzazioni umbre del commercio equo e solidale, non solo gastronomica ma anche e soprattutto culturale, rivolta a grandi e bambini, che intende quest’anno informare e sensibilizzare il grande pubblico su modalita? e soluzioni possibili per affrontare, in un’ottica di sostenibilita? e umanita?, un presente, ma soprattutto un futuro di grandi cambiamenti.

Cosi?, fra un assaggio di ottimo cioccolato artigianale e uno di street food a Km zero e bio, nelle piazze di Citta? di Castello si parlera? anche di cambiamento climatico e salvaguardia del territorio, di mutualismo e filiere solidali e locali del cibo, di cura dei corpi e di economia della cura, facendolo anche tramite linguaggi diversi e originali, per scoprire quali saranno gli ingredienti necessari per abitare con piu? consapevolezza il mondo che verra?.

Le aree tematiche

La manifestazione sara? divisa in aree tematiche all’interno del centro storico tifernate: piazza Matteotti ospitera? come di consueto il mercato dei cioccolatieri e le botteghe equo solidali umbre con i prodotti delle principali centrali italiane di importazione del Commercio Equo; in largo Gildoni lo street food Km0 e il palco dedicato agli spettacoli ed eventi musicali daranno vita a uno spazio urbano di convivialità e di festa per tutto il weekend; Piazza Fanti sara?, invece, dedicata ai laboratori per bambini e in piazza Gabriotti trovera? spazio l'artigianato etico e il mercato / street food dei produttori dell'economia solidale locale.

Convegni, incontri, dibattiti, mostre e proposte interattive saranno invece disseminati in diverse location del centro storico.

La musica e l'arte di strada daranno, come ogni anno, il loro colorato contributo all'atmosfera di festa che si respirera? nelle piazze della citta? con performance e generi sonori variegati eseguiti da artisti locali e nazionali, portatori anche di messaggi importanti, come quello della campagna “Music Declares Emergency”, attraverso la quale arte e intrattenimento a basso impatto cercano di richiamare l’attenzione di governi e istituzioni sui temi dell’emergenza climatica.

Come spiega Massimo Luciani, presidente di Umbria Equosolidale: “Altrocioccolato rappresenta un momento unico nel panorama culturale e sociale regionale e nazionale, unico perche? parla di cibo, ma al tempo stesso di pianeta, convivenza, diversita?, rispetto ed equita?. Unico perche? proprio su questi temi, durante tutto l'anno, insieme alle scuole e alle comunita? di cittadini e cittadine, propone e realizza percorsi e progetti. Umbria Equosolidale e le botteghe umbre portano avanti questo progetto culturale che mette al centro modelli (economici e sociali) sostenibili da diversi anni e continueremo a farlo (con difficolta?) anche senza il sostegno della Regione Umbria, che ha deciso (in maniera del tutto anacronistica e in controtendenza a quello che accade in altri territori italiani rispetto invece all'urgenza e all'attualita? di continuare a promuovere e veicolare modelli e filiere sostenibili) di non sostenere progetti e manifestazioni legate al mondo equo e solidale non rifinanziando una sua stessa legge regionale. Lo faremo con l'idea di “Abitare” il pianeta come la nostra casa, come luogo accogliente, protetto, sereno e vitale, che custodisce ed e? da custodire, sapendo progettare, elaborare e costruire una architettura capace di assorbire e sprigionare energie positive, per una felicita? diffusa, presente e futura”.