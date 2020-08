Cigar&Tobacco Festival a San Giustino, a Settembre torna la manifestazione unica in Italia

Dal 25 al 27 settembre, presso Villa Magherini Graziani, a San Giustino (PG) torna il tradizionale festival dedicato al tabacco, il “Cigar&Tobacco Festival”. Si tratta di un viaggio fra aromi, essenze e spezie che vedranno come grande protagonista il sigaro e i suoi abbinamenti con distillati e specialità gastronomiche.

Andrea Castellani, organizzatore della manifestazione è lieto di poter vivere il festival in presenza come segnale di ripresa delle attività del nostro Paese e dell'Umbria.

Il Cigar festival è attualmente l’unica manifestazione in Italia dedicata agli appassionati del fumo lento, un momento unico per i produttori e per gli importatori di sigari di tutto il mondo per scoprire nuovi prodotti.

A rendere ancor più prestigioso il festival la partecipazione anche per quest’anno di Aurelio Tufano e Giulio Amaturo, i due italiani campioni del mondo dell’ “Habano World Challenge”.

Programma

- Venerdì 25 Settembre

19:30 cerimonia di inaugurazione a seguire alle

20:30 cena istituzionale (esclusivamente ad invito) presso Villa Magherini Graziani

- Sabato 26 settembre

10:30 apertura

14:30 degustazione Montecristo Churchill Anejado con AurelioTufano e Giulio Amaturo

16:30 Degustazione della giara Bolivar Belicosos Finos con Luigi Ferri e Francesco Minetti

20:30 cena conviviale presso manifattura

Compagnia Toscana Sigari

Ore 19:00 chiusura

- Domenica 27 settembre

10:00 apertura

19:00 chiusura