Arriva MielinUmbria, la fiera per conoscere e sostenere il mondo dell'apicoltura in Umbria

Sabato 19 e domenica 20 novembre Palazzo Trinci, a Foligno, sarà la sede di una importante quanto "dolce" manifestazione: MielinUmbria, la rassegna dedicata al miele e agli apicoltori che ha come obiettivo quello di sostenere e valorizzare il mondo dell’apicoltura umbra.

La rassegna, promossa dal Comune di Foligno, realizzata con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini e organizzata dall’Apau – Associazione produttori apistici umbri e dall’agenzia Anna7PosteEventi&Comunicazione, è giunta alla XXIV edizione. Tra gli altri promotori anche Felcos Umbria e Naturalmiele.

L'evento inlcude anche un convegno di approfondimento dal titolo “Costruire la filiera apistica”, oltre alla mostra mercato con la presenza dei produttori nella corte di Palazzo Trinci, show cooking, visite guidate, laboratori di apicoltura riservati ai bambini ma anche eventi legati alle degustazioni del miele.

Nel corso di “MieleinUmbria ci sarà la possibilità di far conoscere ai più piccoli il ruolo delle api che sono al servizio della biodiversità. Previsti laboratori che vanno dall’abbinamento tra miele e formaggi, acconciature a tema (a cura del CnosFap di Foligno), maschera al miele per il viso, piccole ‘ricette’ con miele e spezie. In programma anche lo show cooking “Strani amori: luna di miele per verdure di tardo autunno”: il miele come sorprendente complemento per le verdure di stagione, a cura di Gigì Lamousse, Foodwriter, autrice e personalità televisiva.