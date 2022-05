A.A.A. Appassionati di musica, torna la Fiera del Disco al Quasar Village per la 15° edizione

Appasionati, collezionisti e amanti della musica in genere (con un filo di nostalgia) non potranno perdere l'appuntamento che, come ogni anno, torna al Quasar Village con la Fiera del Disco di Perugia, giunta alla 15° edizione.

L'evento è in programma per sabato 14 e domenica 15 Maggio 2022, presso il Quasar Village, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei MIX, dei CD e dei più diversi gadget. In collaborazione con Music Day Roma la Fiera del Disco è un appuntamento – con ingresso gratuito - ormai tradizionale per gli appassionati di collezionismo, vinile e buona musica. La 15° Fiera del Disco di Perugia sarà aperta al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 21:00 e si terrà come di consueto all’interno del centro commerciale Quasar Village.

Sul sito Ernyaldisko e sulla pagina dell’evento è indicata la mappa del centro commerciale con lo spazio espositivo assegnato. Saranno presenti Espositori da tutta Italia - attentamente selezionati - per una full immersion tra i vinili a 33 e 45 giri, i MIX, i CD. Non mancheranno poi espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Nei giorni della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori presenti. Sarà ilmodo, per chi lo desidera, di diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la passione per la musica e per il vinile.