Amanti di auto e moto d'epoca, a Bastia torna la grande Mostra Scambio con la 32°edizione

Un appuntamento che gli amanti di auto e moto antiche non possono mancare. La Mostra Scambio Bastia Umbra, alla sua 32ma edizione è una vasta esposizione di auto, moto, ricambi, accessori e modellini di auto e moto di alta qualità che vede presenti al Centro di Umbriafiere anche diversi Club e Scuderie di auto e moto d'epoca. Si tratta della più qualificata fiera del settore nel centro Italia.

La mostra ricopre una superficie di oltre 15000 metri quadrati compresa la parte esterna e nella sua precedente edizione (la 2021) ha fatto registrare una presenza elevata di visitatori per via della sua alta specializzazione nel settore.

I cultori di questo genere sono coloro che hanno una passione verso queste auto e moto che non si vedono più in circolazione, i cui proprietari le custodiscono gelosamente e le mostrano solo in rare occasioni come questa. Nei giorni dell'esposizione, inoltre, gli appassionati possono trovare anche ricambi particolari per restaurare i propri mezzi o imbattersi in semplici curiosità inerenti le auto, le moto, i modellini di auto e moto e l'oggettistica di una volta.

Tutta merce che non si trova più nei punti vendita abituali e che spesso per essere reperita necessita spostamenti di centinaia di chilometri; per questo alla Mostra scambio di Bastia si attendono, come ogni anno, visitatori che da diverse regioni per raggiungere quella che si conferma come una delle più qualificate manifestazioni di settore del centro Italia.