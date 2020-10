Fiera del disco, appuntamento al Quasar Village: tutte le novità

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinili e musica. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, infatti, il Quasar Village ospita la 12esima edizione della Fiera del disco, cd e vinile. Organizzato da Ernyaldisko, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Per un pugno di dischi’, l’evento è a ingresso gratuito e rappresenta l’occasione migliore per comprare o scambiare i propri dischi, cd, o vinili, che siano nuovi, usati e da collezione, e godersi due giornate gratuite, ricche di eventi, in un ‘viaggio’ attraverso la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, ma anche di mix, cd, dvd, gadget e memorabilia musicali. Quaranta gli espositori selezionati, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

La Fiera del disco di Perugia sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 21 nell’area esterna, coperta, adiacente ai negozi di Prenatal e King Sport per garantire i protocolli di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid-19.

“Il divertimento è assicurato – hanno dichiarato gli organizzatori –. Troverete stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati. Inoltre, è l’occasione per incontrare tante persone che hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una community con cui condividere incontri e contenuti”.