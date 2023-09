Fiabe barocche alla biblioteca comunale di Foligno

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito delle diverse manifestazioni del barocco, la biblioteca comunale di Foligno propone le “Fiabe barocche” per bambini, raccontate da Loretta Bonamente.

Sabato 16 settembre si terranno due appuntamenti nella biblioteca ragazzi, alle 10 per bambini dai 4 ai 7 anni, alle 11,15 per bambini dagli 8 agli 11 anni.

La prenotazione è obbligatoria allo 0742/330610.