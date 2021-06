Festival "Umbria in voce", tra musicalità, bellezza e natura con le voci più belle e performanti

Concerti, seminari, laboratori e contatto con la natura: questo sarà dal 17 al 25 luglio, con una anticipazione dedicata a Franco Battiato l'11 luglio, “Umbria in voce”, Festival internazionale in programma a Gubbio organizzato in collaborazione con CAI Gubbio.

Un Festival “diffuso”, organizzato dalla Associazione Umbria in voce con il sostegno del Comune di Gubbio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che negli anni ha ospitato grandi artisti della voce e della parola come Anna Maria Hefele, Tran Quang Hai, John De Leo, Franco Arminio, Albert Hera, Mauro Tiberi, Keba Sech, i Fratelli Mancuso e Marta Raviglia.

La manifestazione toccherà le location più suggestive della città come il Teatro Romano, il Chiostro del Palazzo Ducale, Parco Ranghiasci e la Biblioteca Sperelliana, ma anche dei suoi dintorni: dall'Abbazia di Santa Maria di Sitria a Coldipeccio, al centro storico di Scheggia e Pascelupo, con tanti laboratori nella suggestiva Villa Filippetti di San Martino in Colle.

Già sperimentata nel 2020, la dimensione estiva del festival - tradizionalmente autunnale - dà modo di ospitare per più giorni consecutivi il pubblico e i partecipanti ai seminari, portando voce e corpo nelle strade e nelle piazze - come quella di San Giovanni, nelle chiese di Gubbio come la Basilica di San Ubaldo, San Giuliano, Santa Maria Nuova, San Filippo e San Marziale, e nella natura, con la tradizionale passeggiata sul Monte Ingino.

Con un ricchissimo cartellone di eventi che tocca i vertici sabato 24 luglio al Teatro Romano con l'atteso concerto della cantautrice portoghese Lula Pena – diva internazionale, una delle più grandi voci viventi secondo Caetano Veloso - e, sul piano della formazione, con il seminario di tecnica vocale di Francesca Della Monica, importante interprete del Novecento storico e contemporaneo, che ha collaborato con grandi esponenti dell'avanguardia, primo tra tutti John Cage.

Il programma completo su www.umbriainvoce.it