Festival Umbria antica, si parte dal Museo archeologico dell'Umbria

Sabato 8 luglio, alle 16.30, con una conferenza al Museo archeologico nazionale dell’Umbria prenderà ufficialmente il via la nuova edizione del Festival dell’Umbria antica. Sono in programma gli interventi di Maria Angela Turchetti, direttrice del museo, (“Al di qua e aldilà, il senso della morte per gli Etruschi"), Valentino Nizzo (“Storie di guerrieri”) e Francesco Marcattili ("Le divinità del Bellum Perusinum").

L’edizione di quest’anno, la seconda, sarà dedicata al tema “Uomini e dèi”. Il Festival, che si svolgerà in forma itinerante dall’8 luglio al 2 dicembre, intende approfondire il rapporto di Etruschi, Romani e popoli italici con il divino, la morte e la religione in Umbria.

Oltre al Manu, coinvolgerà Tuoro sul Trasimeno (25 agosto), Museo archeologico della Villa di Plinio a San Giustino (26 agosto), Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto (2 settembre), Museo della città di Bettona (21 ottobre), Museo archeologico di Colfiorito (22 ottobre), Museo del Capitolo di Perugia (11 novembre), Museo archeologico di Terni (2 dicembre).