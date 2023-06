Festival dell'Umbria antica, 8 appuntamenti per scoprire le culture del passato e i luoghi che hanno lasciato

Otto appuntamenti nei musei e luoghi archeologici dell'Umbria per riscoprire le antiche culture. Torna con la seconda edizione il Festival dell'Umbria antica con il tema "Uomini e dèi".

L’Umbria è la terra mistica d’Italia dove da millenni si fondono miti, riti e leggende e il Festival dell’Umbria antica si propone di diventare un appuntamento annuale per divulgare la storia antica umbra e far conoscere a tutta Italia lo straordinario patrimonio archeologico della regione. Gli otto grandi appuntamenti si svolgeranno in sette città dell’Umbria (due a Perugia) con lezioni divulgative di alto livello scientifico tenute dai massimi esperti del settore. Un festival itinerante per inserire definitivamente l’Umbria nella mappa dei grandi eventi culturali legati alla storia antica.

La seconda edizione del Festival dell’Umbria Antica, in programma dall’8 luglio al 2 dicembre 2023 sarà completamente gratuita fino a esaurimento posti. Il Festival farà tappa al Museo Archeologico Nazionale di Perugia (8 luglio), Tuoro sul Trasimeno (25 agosto), Museo Archeologico della Villa di Plinio a San Giustino (26 agosto), Museo Archeologico Nazionale di Spoleto (2 settembre), Museo della Città di Bettona (21 ottobre), Museo Archeologico di Colfiorito (22 ottobre), Museo del Capitolo di Perugia (11 novembre), Museo Archeologico di Terni (2 dicembre).

L’apertura del Festival sarà al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia l’8 luglio 2023 (ore 16.30) con gli interventi di Valentino Nizzo (“Storie di guerrieri”), Maria Angela Turchetti (“Al di qua e aldilà, il senso della morte per gli Etruschi") e Francesco Marcattili ("Le divinità del Bellum Perusinum"). Mentre il 2 dicembre 2023 sarà il Museo archeologico “Claudia Giontella” di Terni a chiudere il Festival dell’Umbria Antica con le prestigiose lezioni di Giovanni Brizzi sul rapporto nei secoli tra Terni e Roma, Augusto Ancillotti sul popolo dei Naharti e Luana Cenciaioli che approfondirà i culti e le devozioni nei santuari di altura.

Il calendario del Festival sarà arricchito dalle lezioni di: Giusto Traina, Silvia Romani, Tommaso Braccini, Mariangela Galatea Vaglio, Fabio Stirati, Roberto Cristofoli, Silvia Casciarri, Paola Romi, Gabriella Sabatini, Paolo Braconi.

Il Festival aumenta la sua offerta multimediale con trenta nuovi podcast originali gratuiti che si aggiungono alle migliori lezioni della prima edizione, pubblicate lo scorso anno nelle principali piattaforme. Oltre alle ventitré nuove lezioni che saranno disponibili di volta in volta alla fine di ogni tappa, pubblicheremo altri sette podcast originali di una playlist nata come colonna sonora per chi visita il patrimonio storico e archeologico umbro: “L’Umbria antica si racconta”.

Da giugno a dicembre uscirà una puntata al mese per raccontare le grandi imprese e le affascinanti storie poco conosciute della storia antica umbra. A giugno è uscita la prima puntata: La battaglia del Trasimeno. Racconteremo il mistero delle Tavole Iguvine, la civiltà dei Plestini, il Bellum Perusinum e tante altre storie.