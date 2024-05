Due giorni di risate in piazza Birago con il festival Tanganica

Arriva in piazza Birago a Perugia “Tanganica. Libero Stato della Risata 2024” il festival dell’umorismo a ingresso gratuito, organizzato dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo. La manifestazione, alla sua seconda edizione, avrà luogo in varie sedi di Perugia tra il 25 maggio e il 16 giugno, con eventi gratuiti.

Si parte sabato 25 maggio alle 18.30 con il workshop astrologico di Astronza (info e iscrizioni: info@tanganica.it), che poi alle 21.30 proporrà il suo Cabaret Astrologico prima del live di Serena Bongiovanni con il suo spettacolo Madama Culass (in cui si parlerà di corpi, di famiglia, di sesso, di malattia e anche di molte cose più interessanti tipo l'impetigine). Sabato 25 maggio piazza Birago ospiterà anche la prima tappa del primo Comìc Club Contest, in collaborazione con la web radio universitaria Radiophonica, che porterà alla finalissima del 15 giugno ai Giardini del Frontone.

Il giorno dopo, domenica 26 maggio, si comincia alle 17 con I due senza, e alle 18.30 alla libreria POPUP Renato Minutolo – attore e autore comico – presenterà il suo libro Con la violenza si risolve tutto (De Agostini Editore). Alle 20 Marco Ceccotti – ragioniere non praticante, attore, comedian, burattinaio, ma principalmente autore – chiuderà la giornata con il suo spettacolo Come essere tristi e vivere felici, punto di incontro tra stand-up, puppet, sketch, cabaret e poesia, l'alto e il basso, il medio e il medio.

Tanganica proseguirà poi domenica 2 giugno, sempre a ingresso gratuito, in corso Garibaldi, con i finalisti del The Square Slam Poetry, a cura di Metanoia, e Lorenzo Maragoni, campione del mondo 2022 di slam poetry, con lo spettacolo Standup Poetry.

Dal 14 al 16 giugno il festival si sposta ai Giardini del Frontone (biglietti di venerdì e sabato già a disposizione online con la possibilità di abbonarsi per i due giorni): nei 3 giorni, tra gli altri, ci saranno Faccestamagia, Turbopaolo, il Tony Clifton Circus e il Tanganica All Star, vera e propria nazionale dei comedians protagonista di una maratona comica e della telecronaca comica in diretta della partita di esordio degli azzurri agli Europei di calcio (con, tra gli altri, Daniele Fabbri, Nathan Kiboba e Alessandro Ciacci).

L’evento è promosso dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo, realizzato con il sostegno dei fondi PR - FESR 2021-2027 - Priorità 1 - OS 1.3 - Azione 1.3.4 - Azione 1.3.4 - Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023” e la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio MAI di Perugia.