Gualdo Cattaneo protagonista nella prima tappa del Festival Sagrantino & Oil Land

Ha preso il via da Gualdo Cattaneo il Festival del SOL (Sagrantino & Oil Land), primo festival diffuso del Cammino in Umbria che ogni weekend, fino al 25 giugno, porterà i turisti alla scoperta ‘lenta’ del paesaggio olivato, vitivinicolo e boschivo degli otto borghi coinvolti, facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (TOS), quindi Gualdo Cattaneo appunto, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Massa Martana, Montefalco e Trevi.

La prima tappa, dunque, sabato 18 e domenica 19 marzo, ha visto la partecipazione di numerose famiglie, con gli adulti affascinati dalle bellezze paesaggistiche e architettoniche di Gualdo Cattaneo, dalle colline olivate fino alla Rocca, e i bambini entusiasti delle passeggiate e delle attività organizzate dall’associazione Natural slow life, presieduta da Monia Pelafiocche, che ha fatto da guida nelle due giornate. In particolare, sabato, grazie al Kids urban trek ‘Gasperino il cuoco sopraffino’, i piccoli esploratori sono stati portati a conoscere il borgo in modalità ludica, attraverso una passeggiata con tanto di mappa e percorso tracciato, scoprendo così il teatro, la piazza, la Rocca e le tradizioni, tra filastrocche, giochi e incontri con gli artigiani del paese, per terminare poi con una merenda a base di pane e olio. Domenica, poi, la mattina spazio all’hiking ‘Andar per colli intorno a Gualdo Cattaneo’, una camminata a passo lento, con percorso ad anello di circa 6 chilometri, pensata per gli adulti ma adatta a tutti, e il pomeriggio ancora protagonisti i bambini nel Kids natural trek ‘A spasso con Olivia tra gli olivi’, passeggiata e laboratorio a cielo aperto dove sono state raccontate storie sugli ulivi e la raccolta delle olive, praticati esercizi sensoriali, balli e giochi tradizionali.

Il Festival del SOL è parte integrante di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Umbria e gestito dall’Unione dei Comuni TOS per la promozione turistica integrata degli otto Comuni su citati. Questo progetto ha previsto la creazione di un percorso circolare ad anello, ‘Il Cammino del SOL’, di circa 100 chilometri, che diventerà permanente e collegherà gli otto borghi anche sfruttando i tracciati naturalistici e ciclistici già esistenti, fruibili durante tutto l’anno da famiglie, camminatori e sportivi.

“Noi siamo stati incaricati di tracciare il circuito che unisce gli otto Comuni – ha spiegato Pelafiocche – e che potrà essere percorso a piedi ma anche in bicicletta. Il target a cui si rivolge è costituito principalmente da famiglie, essendo delle tappe che si aggirano sui 10-12 chilometri massimo ciascuna, quindi non impegnative e da fare nell’arco di una giornata. L’intento è far sostare per più giorni le persone in Umbria, ogni giorno scoprendo uno di questi percorsi”. “Siamo lieti della grande partecipazione avuta in queste due giornate – ha commentato il vicesindaco di Gualdo Cattaneo, Sabrina Annibali – per la prima tappa del Festival del SOL che abbiamo anche presentato alla Bit di Milano. Un’occasione per far conoscere le bellezze di questi territori unici”. “Bellezze che sono qui sempre e vale la pena visitare – ha ricordato Annalisa Alessandrini, assessore a Turismo, Promozione del Territorio ed Eventi del Comune di Gualdo Cattaneo –. Il Cortile della Rocca, il Teatro, la Chiesa dei santi Antonio e Antonino. A queste bellezze architettoniche si è aggiunta la possibilità di esperienze sensoriali e di godere del nostro borgo in tranquillità e in modalità ‘slow’”. Il prossimo appuntamento con il Festival del Sol è a Massa Martana, sabato 22 e domenica 23 aprile, con la consueta formula del Kids urban trek il sabato pomeriggio, l’hiking domenica mattina e il kids natural trek domenica pomeriggio. Tutte le attività sono gratuite ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni sugli eventi e prenotazioni si può scrivere un’e-mail a ilcamminodelsol.umbria@gmail.com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure chiamare il numero 3515431631 (anche WhatsApp).