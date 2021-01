"Ogni angolo, ogni pietra - Immaginario poetico/teatrale della Città", ad Assisi si lavora ad un festival "Covidsafe"

Iniziativa del Piccolo teatro degli Instabili per riportare l'arte del teatro e l'amore per la città al centro dell'attenzione di chi ama Assisi

Sebbene i teatri e i luoghi dell'arte siano ancora tristemente inagibili per via della pandemia, il PiccoloTeatro degli Instabili, con la passione per l'arte che da sempre lo contraddistingue, ha pensato a un'iniziativa che riporti l'attività teatrale all'attenzione di tutti, partendo proprio dalla città di Assisi. "Ogni angolo, ogni pietra - Immaginario poetico/teatrale della Città". Si chiama così l'iniziativa che offrirà all'inizio della prossima estate una serie di performance, a partire dalle memorie dei cittadini.

Il Piccolo Teatro degli Instabili lancia via Facebook un sondaggio per costruire un nuovo festival (Covidsafe) basato sulla “mappa sentimentale” di Assisi. Si chiamerà Ogni angolo, ogni pietra - Immaginario poetico/teatrale della Città e sarà un vero e proprio “tour artistico e sentimentale” di Assisi, composto da otto momenti performativi in altrettanti luoghi chiave della città. Si svolgerà a inizio estate ma i preparativi sono già in corso.

Come partecipare al progetto

Il Piccolo Teatro degli Instabili – che ha ottenuto per questa iniziativa il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – valorizzerà così i luoghi del cuore dei cittadini di Assisi (ma anche dei suoi frequentatori abituali, umbri e non solo), selezionati attraverso la “call for memories” che da qualche giorno spicca sulla pagina Facebook del Teatro.

Il testo recita «Qual è il vostro luogo del cuore ad Assisi? Il posto o paesaggio a cui siete più legati e perché» e riprende una domanda posta, sempre via social – qualche mese fa, in pieno lockdown – dalla direttrice artistica Fulvia Angeletti. «L’idea, naturalmente, è anche quella ripopolare il centro storico di Assisi dopo mesi di svuotamento – dichiara Angeletti – Ma occupare creativamente i luoghi abitati significa soprattutto conferire valore all’esperienza della cittadinanza attiva, ridisegnarne il senso. Altro obiettivo è quello di proporre una visione di Assisi che non sia più necessariamente legata ai “luoghi simbolo”, preferendo piuttosto esibire l’altra metà della luna: i luoghi di culto sconosciuti, le viste, le piazze nascoste».

I ricordi, gli aneddoti e le suggestioni saranno raccolti e selezionati da un comitato artistico, che si occuperà anche di definire una “mappa sentimentale” della città e di elaborare – insieme ai cittadini e attraverso il tutoraggio di alcuni professionisti – una drammaturgia condivisa e otto performance site-specific, organizzate in varie repliche e documentate attraverso un montaggio audio-video e un “quaderno di bordo”. Un dono per la città – nel rispetto di tutte le normative anti-Covid – e un modo per sostenere e rilanciare il settore dello spettacolo dal vivo che in Umbria sta subendo un rallentamento letale, a dimostrazione del fatto che il teatro sostenibile e sicuro è quello che si pone in osservazione sensibile dei luoghi e in ascolto della comunità.

Tutti (coloro che abbiano un ricordo di Assisi) sono invitati a partecipare all’inchiesta cittadina e ad aggiungere un tassello a Ogni angolo, ogni pietra - Immaginario poetico/teatrale della Città. Per farlo basterà collegarsi alla pagina Fb del Piccolo Teatro degli Instabili.