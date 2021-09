Festival della Musica Sacra di Todi: concerti e incontri a ingresso gratuito al Tempio di Santa Maria della Consolazione

Coniugare il profondo significato religioso al valore della musica: è questo l'intento della settima edizione dal Festival di musica sacra di Todi’. Scenario dell’evento sarà come sempre il Tempio di Santa Maria della Consolazione, dove, dal 5 all’8 settembre, si sono svoltr le celebrazioni religiose, per poi lasciare il posto dal 9 al12 al programma di eventi e concerti. Il festival, organizzato dell’Ente tuderte di assistenza e beneficenza (Etab) in collaborazione con il Pontificio istituto di Musica sacra e la società Suoni dal legno, offrirà un cartellone di qualità tra excursus storico-musicali, concerti e un importante simposio dedicato alla musica religiosa.

Si parte giovedì 9 settembre alle 21 con ‘Laude novella sia cantata’. Un percorso storico sulla Lode alla vergine Maria, dal canto gregoriano fino agli autori contemporanei, con interventi strumentali e voce recitante su musiche di Durante, Sant’Alfonso, Puccini e Miserachs. Al canto frate Alessandro Giacomo Brustenghi dell’Ordine dei frati minori, alle chitarre dell’800 Emiliano Leonardi e Stefano Falleri e al pianoforte Lelyzaveta Pluzhko. La voce recitante è quella di Marco Tomassi.

Italia e Danimarca si incontrano venerdì 10 settembre alle 21, per il concerto del duo composto da Marie Stockmarr Becker e Ilaria Macedonio (Viola e Clavicembalo), nato nel 2013 a Copenhagen, che si esibirà su musiche di Johann Sebastian Bach. L’evento è stato organizzato con lo speciale patrocinio della Reale Ambasciata di Danimarca e dell’Accademia di Danimarca a Roma. La proposta artistica si deve a Luca Garbini.

Ancora musica sabato 11 settembre con il Concerto dell’orchestra Giovanile di Agimus a cura del maestro Salvatore Silivestro su musiche di Bach, Haendel, Silivestro, Stradella, Verdi e Wohll.

Dall’esibizione alla riflessione, domenica 12 settembre, in chiusura del festival, quando, alle 19.15, si terrà l’incontro ‘La Luce della Musica. Luci ed ombre, suoni e silenzi come metafore del cuore’ in cui verrà indagata la tematica degli universali percettivi nella musica, ossimori in musica come campi semantici aperti: luce e buio, suono e silenzio. I relatori discuteranno anche del teatro di Mozart e della produzione vocale nel Rinascimento e nel Barocco. Parteciperanno al simposio Vincenzo De Gregorio, direttore artistico del festival e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, Luca Della Libera, docente di storia della musica e critico musicale de Il Messaggero, Marco Jacoviello, filosofo della musica, docente e scrittore, e il maestro Emiliano Leonardi, altro direttore artistico del festival. A coordinare i lavori dell’evento, che ha ottenuto molti patrocini tra cui quello di Regione Umbria e Comune di Todi, sarà Claudia Orsini, presidente di Etab, mentre porteranno il loro saluto il preside del Liceo Jacopone da Todi Sergio Guarente e Vittorio Scanu. Laura Toppetti proporrà una Lode a Maria.

Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, per questo gli organizzatori consigliano di arrivare con anticipo. “Per accedere, secondo la normativa vigente – ricordano –, è necessario esibire il Green pass o i risultati di un tampone effettuato entro le 48 ore. In occasione dei concerti, per chiunque volesse contribuire, saranno promosse iniziative solidali di raccolte fondi devolute in favore dei Gruppi di volontariato vincenziano di Todi”.