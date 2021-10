Festival Internazionale del Giornalismo, l'annuncio: "Edizione 2022 a Perugia dal 6 al 10 aprile"

Il Festival internazionale del giornalismo di Perugia annuncia il ritorno in presenza e l'edizione 2022. Appuntamento a Perugia dal 6 al 10 aprile 2022. Tutti gli appuntamenti del Festival, si legge nell'annuncio, saranno gratuiti e senza prenotazione. Per chi non potrà o non vorrà viaggiare, prosegue International Journalism Festival, ci sarà di possibilità di vedere gli appuntamenti in streaming.

Le regole antiCovid in vigore ad aprile 2022, scrive il Festival, saranno rispettate.