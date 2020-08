Festival Green Music – Al lago di Pietrafitta la voce di Antonella Ruggiero incanta gli spettatori

La travolgente ed intensa voce di Antonella Ruggiero è riuscita ad incantare i numerosi spettatori giunti per il concerto tenuto al Lago di Pietrafitta a Piegaro. L’artista di fama internazionale, accompagnata dal Maurizio di Fulvio Group, ha trascinato ed emozionato gli spettatori attraverso un repertorio culturale eterogeneo in una lettura sonora in acustico avvolte con delle influenze etniche. La musica parte morbida con le melodie di “Fragile” per poi travolgere il pubblico con i ritmi di “Ti sento”. Il pubblico in visibilio ha risposto con applausi a scena aperta alle prime note di “Vacanze romane”, numerose sono state le richieste di bis.

La rassegna proseguirà mercoledì 19 agosto alle ore 18.30 dove il Festival si sposterà nella Piazza Meoni di Carnaiola, frazione del comune di Fabro, che vedrà esibirsi il Duo Artemisnike composto da Diana Corradini alla voce e da Oscar Ossian Corradini al pianoforte. Giovedì 20 agosto nei caratteristici Giardini del Frontone nel centro di Perugia ci sarà l’insolita performance dei Duettango alle ore 18:30 mentre venerdì 21 agosto nel Palazzo Orca a Città della Pieve avremo ospiti due band: il Trio D’Arna e Marcello de Carolis Trio.

Il direttore artistico ed ideatore dell’evento, il Maestro Maurizio Mastrini, si esibirà il 22 agosto ad Orvieto con “Lockdown”, suo ultimo progetto discografico, scritto e realizzato nel periodo di quarantena, in cui tristezza e amore si congiungeranno attraverso le note del pianoforte.