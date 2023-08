Festival delle Corrispondenze: anteprime perugine con Corrado Augias e Francesca Mannocchi

Il Festival delle Corrispondenze lascia le sponde del lago e approda a Perugia. Una doppia anteprima inaugura l'edizione numero 12 della kermesse dedicata alle corrispondenze. Amore e guerra sono i temi al centro dei primi due appuntamenti perugini.

Sabato 2 settembre, alla Sala dei Notari, alle 21, arriva Corrado Augias con: Questa nostra Italia. La lettera d'amore per il nostro maltrattato ma meraviglioso Paese di un grande giornalista e intellettuale, che la osserva in lontananza, ma con la consapevolezza emotiva e lo slancio sentimentale di chi l'ha saputa, per tutta la vita, guardare da dentro fin nelle sue minime pieghe. Con lui sul palco Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario, ordinario di Linguistica italiana presso l'Università di Cagliari. L'incontro con Corrado Augias sarà anche l'occasione per consegnargli il premio (primo a riceverlo), istituito proprio in questa edizione, dal titolo “Le 10 lettere più belle della storia occidentale”.

Domenica 3 settembre, alle 19, in programma a Villa del Colle del Cardinale l'incontro dal titolo Corrispondenze dalla guerra con Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice e Arianna Ciccone, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo e di Valigia Blu. Un racconto dall'Ucraina oltre la cronaca per provare a capire come si muove la storia.

Una delle più brave e preparate giornaliste italiane incontra il pubblico per provare ad allargare lo sguardo oltre i gravi episodi di cronaca.

Da martedì 5 poi il Festival torna a Monte del Lago. Fino al 10 settembre oltre 30 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, tra reading, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, lezioni e approfondimenti. Non mancheranno passeggiate letterarie, laboratori e appuntamenti per i più piccoli.

Nato nell’ambito del Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj, riservato a lettere e carteggi, l’evento si è costruito negli anni una veste unica, unendo in maniera inedita dibattito sull'attualità, analisi storico-sociologica e letteratura attraverso lettere e corrispondenze. Al centro gli scambi epistolari di uomini e donne che hanno fatto la storia del Paese o che, attraverso le proprie corrispondenze, ci hanno lasciato testimonianze e vissuti indimenticabili. Molti gli ospiti (artisti e artiste, scrittori e scrittrici, intellettuali, giornalisti e giornaliste, storici) chiamati a confrontarsi con questa particolare forma di scrittura, quella epistolare appunto.

Il Festival delle Corrispondenze è organizzato e promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Magione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Programma su festivaldellecorrispondenze.it