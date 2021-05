Festival delle Arti a Todi, omaggio ad Arnaldo Pomodoro

Todi è al centro di grandi eventi culturali. E così, dopo il successo della prima edizione, svoltasi tra Todi, L’Aquila e Venezia in omaggio all’artista statunitense Beverly Pepper, torna in Umbria, per il secondo anno, il Festival delle Arti, a cura di Francesca Valente.

Promosso dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, l’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Todi, vero e proprio “rifugio” dell’artista dal 1970 anno in cui, affascinata dalla bellezza artistica e monumentale del luogo, vi si stabilì con il marito, lo scrittore e giornalista Curtis Bill Pepper, fino alla sua scomparsa nel Febbraio del 2020.

L’edizione 2021 del Festival delle Arti pone le sue solide basi sulla storica amicizia tra Beverly Pepper e uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, Arnaldo Pomodoro, al quale l’evento renderà quest’anno un ampio e diffuso omaggio, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.

Il primo incontro tra Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper risale al 1962, in occasione della mostra Sculture nella città, ideata e curata da Giovanni Carandente per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e oggi considerata una pietra miliare nella storia dell’arte del Novecento. Per la prima volta, infatti, l’arte contemporanea viene esposta all’aperto e le sculture di giovani e talentuosi artisti, tra cui la Pepper e Pomodoro, vengono messe a confronto con la città e i suoi spazi pubblici. Quel momento segna tra i due scultori l’inizio di un rapporto professionale e personale di reciproca stima e amicizia, nel comune intento di costruire un linguaggio artistico in dialogo costante con l’ambiente e la natura. Un felice connubio tra arte e luoghi che ha trovato nella verde Umbria un palcoscenico d’eccezione essendo le opere dei due artisti già presenti in varie località, oltre a Todi e Spoleto, come Terni, Gubbio, Bevagna, Assisi, Brufa e Torgiano.

Il programma del Festival

Il ricco programma del Festival delle Arti 2021, che avrà come fulcro le opere di Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper in Umbria, prenderà il via il prossimo 24 Luglio all’insegna di esposizioni, mostre e laboratori in calendario fino al 26 Settembre e in parte inseriti nella programmazione di Todi Festival nell’ambito della proficua partnership consolidata quest’anno tra i due eventi.

Il sipario sul Festival delle Arti si alzerà quindi il 24 Luglio con i riflettori puntati sull’installazione temporanea delle quattro Stele (1997-2000), nella centralissima piazza del Popolo a Todi, e degli Scettri (1987-1988) presso i vicini Giardini Oberdan. Si tratta in questo caso di cinque sculture in alluminio concesse in comodato d’uso gratuito, a lungo termine, dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro alla Città di Todi. Le attività riprenderanno poi il 28 Agosto, in concomitanza con la prima giornata di Todi Festival, quando, presso la Sala delle Pietre all’interno dei Palazzi comunali di Todi, verrà inaugurata la mostra temporanea Labyr-Into, in programma fino al 26 Settembre, dove i visitatori potranno entrare, in modo virtuale, nell’opera ambientale di Arnaldo Pomodoro Ingresso nel labirinto. In occasione del vernissage verrà presentato il catalogo a cura di Francesca Valente. Inoltre, tra il 24 Luglio e il 26 Settembre, presso la Sala del Torcularium, nel Complesso delle Lucrezie, sarà allestita un’area EDUtainment che racconterà, attraverso un percorso di fotografie e filmati, il rapporto tra Arnaldo Pomodoro, Beverly Pepper e l’Umbria. Alla Sala del Torcularium si terranno anche i laboratori didattici pensati per un ampio pubblico, dall’infanzia alla terza età, mentre lungo i luoghi del Festival saranno organizzati gli Urban ART Tour, cicli di passeggiate guidate.