Festival del giornalismo, terza giornata all'insegna di Ucraina, ambiente e lotta alla mafia

Terza giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2023 - XVII edizione (19-23 aprile 2023 / Perugia)

Venerdì 21 aprile si entra nel cuore del programma, ecco una panoramica sui temi di domani.

Ampio spazio all’Ucraina con le testimonianze dirette dei giornalisti ucraini dell’Associated Press che, per tre settimane, sono stati gli unici reporter di una testata occidentale rimasti a documentare sul campo l’assedio di Mariupol, dal lancio della prima bomba russa sulla città; il caso editoriale Kyiv Independent che tra le sue sfide racconterà a Perugia quella dell’inchiesta sulla corruzione nelle forze armate ucraine.

Su crisi climatica, ijf23 accoglie sul palco le voci della disobbedienza civile e dei movimenti per il clima: Vanessa Nakate (in video), attivista ugandese e ambasciatrice Unicef, Simone Ficicchia attivista di Ultima Generazione, Ester Barel Fridays For Future Italia; in collegamento in diretta video dalla manifestazione ‘The Big One’ in piazza a Londra Gianluca Esposito di Extinction Rebellion. Moderano i giornalisti Valentina Petrini, Gabriele Zagni.

Dal ijf23 un appello importante alla comunità internazionale e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la liberazione di Jimmy Lai, storico editore di Hong Kong perseguitato dal governo cinese per le sue posizioni pro-democrazia. A lanciarlo sarà suo figlio Sebastien, che sta conducendo una campagna internazionale per far liberare il padre, incarcerato a vita dal 2020.

E ancora, le testimonianze di tre giornaliste di razza che si oppongono a dittatori, disinformazione e complotti: Maria Ressa, Nobel per la Pace, Marianna Spring della BBC, Carole Cadwalladr dell’Observer intervengono assieme nel panel ‘Combattere la disinformazione di genere’.

L’arresto di Matteo Messina Denaro è stata tra le notizie più importanti all’inizio del 2023. Se ne parla con Maurizio De Lucia, il Procuratore della Repubblica Palermo responsabile delle indagini che hanno portato all’arresto il boss della mafia e con il giornalista Lirio Abbate. Ispirato al libro ‘Tasmania’ l’ultimo appuntamento della terza serata con una riflessione sull’attualità affidata all’autore e premio Strega Paolo Giordano in dialogo con il giornalista Giorgio Zanchini.