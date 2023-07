Festival del digitale, tanti eventi gratuiti e aperti a tutti

Torna il Social Hackathon Umbria (SHU), il festival digitale per lo sviluppo sostenibile che vi aspetta in Umbria dal 6 al 9 Luglio 2023. Non solo per specialisti del settore, infatti l’evento propone tanti appuntamenti di vario genere, tutti gratuiti e aperti al pubblico. Un’occasione unica di scoperta e approfondimento che permetterà a tutti di cimentarsi con il digitale. A Nocera Umbra durante tutto il periodo della manifestazione museo aperto (Pinacoteca), offerto da SHU ai visitatori, con una visita con sorpresa. Negli stessi giorni verrà aperta la Robot Arena dove sarà possibile non solo guardare, ma anche sperimentare la programmazione dei robot; sarà presente anche l’area volo per i droni. Per gli appassionati di arte, teatro e non solo sarà possibile partecipare al laboratorio sulla realizzazione di un Museater, la durata del laboratorio sarà di due giorni, 7 e 8 luglio, si potrà partecipare a tutto il percorso o soltanto a una parte. Giovedì 6 luglio verrà dato il via ufficiale agli eventi. Venerdì 7 luglio sarà una giornata ricchissima: laboratorio di Stop – Motion, con animatori ed educatori esperti che guideranno i partecipanti nella prova di varie tecniche e strumenti di animazione; potrete assistere alla poesia che attraverso la tecnologia si trasforma in scultura e musica con il workshop La Musica de Las Esferas; proiezione di cortometraggi con Percorsi di narrazione audiovisive.

Sabato 8 luglio appuntamento con L’energia delle acque per celebrare l’elemento vitale che ha fatto la fortuna di Nocera Umbra, visita guidata della città e del CEDAT e poi workshop di Cucina del Benessere, con ricette a base di acqua. Impedibile l’appuntamento con la Social Jury, SHU2023 apre le porte al pubblico. E’ necessario iscriversi per accedere alla scuola e vedere in anteprima i progetti realizzati, si tratta di una vera e propria giuria che valuterà i progetti in gara. Tra i giurati verrà estratto un fortunato vincitore di un hoverboard.

Non solo appuntamenti per gli adulti, il Festival del digitale propone anche tre giorni di campus per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Tre giornate, interamente gratuite, durante le quali i bambini saranno guidati da esperti alla scoperta del mondo digitale e delle tematiche dell’agenda 2030 attraverso la creatività e la condivisione.

Per scoprire nel dettaglio tutti gli appuntamenti e per prenotarsi basta visitare il sito della manifestazione www.socialhackathonumbria.info

Un programma veramente ricco quello di questa settima edizione del Social Hackathon Umbria che vedrà arrivare a Nocera Umbra oltre 300 partecipanti provenienti da varie parti del mondo.