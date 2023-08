A Cerreto di Spoleto torna il Festival del Ciarlatano, due giorni di spettacoli, incontri ed enogastronomia

Torna a Cerreto di Spoleto il Festival del Ciarlatano. Un termine noto nel mondo di cui tutti ne conoscono il significato, ma pochi ne conoscono l’etimo. Genericamente il vocabolo è usato per indicare ogni tipo di impostore e ingannatore ma, come è stato attestato, la diretta derivazione della parola “Ciarlatano” si deve alla fusione fra “Ciarla” (riferita al parlare a vanvera) e “Cerretano” (abitante del comune di Cerreto di Spoleto).

Il percorso di questa parola, quindi, trae la sua origine dal nome proprio del piccolo borgo della Valnerina che, da semplice denominativo per indicarne gli abitanti, è stato poi associato alla professione di questuante scelta dai Cerretani stessi in epoca medievale.

Quando le grandi Istituzioni ospedaliere dell’epoca, al fine di sostenere le loro attività, furono autorizzate dalla Curia romana a ricorrere all’intervento caritativo dei fedeli attraverso denaro, beni o animali, i Cerretani ebbero cosi un ruolo di alto rilievo nella diffusione del mercato delle indulgenze, tanto che l’appellativo "Cerretano" divenne sinonimo di “questuante”.

Dal XV secolo l’espansione di questo fenomeno denigrò in comportamenti lucrativi sulle indulgenze da parte dei questuanti che, infatti, non esitavano a falsificare attestati e documenti per aumentare i propri guadagni. Da questo periodo il ruolo di questuante mutò ad ingannatore e lo snaturamento della missione caritativa fu imputata ai Cerretani che rivelarono grandi abilità e capacità nell’arte della seduzione. I Ciarlatani misero in atto vere e proprie rappresentazioni teatrali di alto ingegno attirando l’interesse dei popolani travolti dalla meraviglia e dallo stupore.

Quest’ultimo aspetto è alla base del Festival del Ciarlatano, manifestazione culturale intenta ad evidenziare la grande intelligenza dei Ciarlatani che solcarono tutta l'Europa, meravigliando intere piazze e popoli diversi. Questi personaggi riuscirono a dimostrare come la gente di umile origine e in un certo senso "disgraziata" come potevano essere gli abitanti di Cerreto all'epoca, sia stata abile nell’arte di reinventarsi, creando una vera e propria scienza della ciarlataneria.

Due giorni all’insegna del divertimento e della cultura fra arte, musica e teatro, animeranno la Madre Terra dei Ciarlatani promuovendo una figura antica, diventata eterna ed oggi molto attuale in una realtà dove forse i Ciarlatani hanno mutato veste e maschera... ma non hanno perso le loro peculiari abilità.

FESTIVAL DEL CIARLATANO

CERRETO DI SPOLETO, 19 e 20 AGOSTO 2023

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale propone al Comune di Cerreto di Spoleto, per l’edizione 2023 del Festival del Ciarlatano, un progetto artistico e culturale volto a promuovere la città, le sue tradizioni culturali enogastronomiche, il suo patrimonio paesaggistico e a diffondere l’affascinante ed enigmatica figura del Ciarlatano.

Partendo dal tema di questa ormai celeberrima figura e delle tradizioni popolari ad essa legate, Fontemaggiore intende realizzare una serie di eventi e spettacoli tout public di sole compagnie professioniste provenienti da tutta Italia, intesi a valorizzare il Festival del Ciarlatano, divenuto ormai un appuntamento originale ed imperdibile.

Due giorni, sabato 19 e domenica 20 agosto, ricchi di eventi: 5 spettacoli, per un totale di 7 repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie da svolgersi all’interno del Museo del Ciarlatano. Due giorni in cui luoghi ed eventi dialogano, valorizzandosi a vicenda in una meravigliosa cornice dedicata all’approfondimento culturale, alla gastronomia e ai prodotti locali.

Sabato 19 Agosto

Ore 17.00 Piazza Pontano

FONTEMAGGIORE

Il Principe dei Ciarlatani – Performance con musica dal vivo

Beatrice Ripoli e Valentina Renzulli raccontano una favola in versi di Giuseppe Parini, con brevi aperture in parafrasi. Di fronte ad un giudice i protagonisti della storia, insieme ai propri compaesani, si confrontano e discutono per svelare un diabolico trucco e capire con quali mezzi sia possibile smascherare un ciarlatano. I versi saranno accompagnati da musiche eseguite dal vivo.

Con Beatrice Ripoli e Valentina Renzulli

Musiche dal vivo Stefano e Michele Giacomini

Durata 30’

Ore 17.45 Cortile Ex Chiesa di San Nicola

CAPITAN BRETELLA

Supershow – Circo, magia e cose pericolosissime

Spettacolo di arte varia che coniuga giocoleria, comicità e trovate bizarre

di e con Francesco Bellelli

La magia del circo. Lo spettacolo da piazza d'altri tempi rivisitato in chiave moderna. L'illusionismo e la giocoleria come linguaggio. Ogni replica è diversa, grazie all'improvvisazione e al vivace rapporto con il pubblico, che ogni volta arricchiscono lo spettacolo. Le centinaia di repliche attestano il sicuro successo di questo spettacolo in ogni contesto. Durata 30’/ Spettacolo di magia comica e giocoleria

Ore 18.30 Cortile Ex Chiesa di San Nicola

CAPITAN BRETELLA - Supershow Replica

Ore 19.15 Piazza Pontano

FONTEMAGGIORE

Il Principe dei Ciarlatani Replica

Ore 21.30 Palco Piazza Pontano

Imitamorfosi

di e con Claudio Lauretta e Alessandro Picollo

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia ma anche calandosi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie. Nello spettacolo teatrale IMITAMORFOSI si fonde l’imitazione con la metamorfosi: l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali. Claudio Lauretta racconta con ritmi serrati i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni. Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista. IMITAMORFOSI fà trascorrere momenti spensierati e tiene incollato il pubblico in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dall’inizio alla fine.

Durata 90’

Domenica 20 Agosto

Ore 16.00 Museo del Ciarlatano

GRIMM TWINS: AYUMI MAKITA & BARBARA LACHI

Workshop di origami

Workshop di origami a cura del duo artistico Grimm Twins: Ayumi Makita & Barbara Lachi. Il laboratorio sviluppato sui temi del ciarlatano e delle sue tradizioni è destinato ai bambini e ai loro genitori invitati a partecipare alla scoperta e alla creazione dell'origami. Durata 60’

Ore 17.00 Piazza Pontano

FONTEMAGGIORE

La favola del vendi frottole - Performance

Con Beatrice Ripoli, Valentina Renzulli e Mauro Lipari

Tre commedianti arrivano in piazza, luogo scelto per provare una pièce acchiappagrulli, che narra del grande potere di un elisir chiamato “Cerretano” ispirandosi alle classiche tecniche dei ciarlatani. Non accorgendosi della presenza del pubblico, iniziano le loro prove fino a quando non si trovano costretti ad andare in scena. Riusciranno a raccontare la loro storia e a vendere la magica pozione?

Durata 30’

Ore 17.40 Cortile Ex Chiesa di San Nicola

COMPAGNIA DEGLI SBUFFI

PULCINELLATA e GOMMAPIUMA ... CHE PAZZIA, laboratorio sulla costruzione dei burattini

Un Pulcinella un po’ metafisico sospeso tra la terra ed il cielo, un burattino impertinente, esuberante, prepotente, una maschera nuova nella sua antichità, sciocco al punto di beffarsi della morte e del diavolo, così coraggiosamente pauroso da vincere su tutto. Un Pulcinella nel suo teatrino, luogo magico d’incontro tra la follia dei burattini ed il pubblico. Il burattinaio Aldo de Martino ha elaborato negli anni un proprio Pulcinella, che si caratterizza per la sua capacità di giocare con il pubblico e con gli altri burattini, trasformando ogni spettacolo in una festa corale.

Pulcinella appare alla ribalta del teatrino e presenta il suo mirabolante spettacolo, apre il sipario ma un diavolo dispettoso lo richiude alle sue spalle.

Una serie di gags e di situazioni paradossali porteranno il nostro eroe a scontrarsi con il terribile principe infernale Astarotte, che si trasforma finanche in donna pur di aver la meglio. A seguire, laboratorio sulla costruzione dei burattini.

Durata 45’ / Burattini e narrazione

Ore 19.00 Piazza Pontano

FONTEMAGGIORE

La favola del vendi frottole – Performance (Replica)

Ore 21.00 Palco Piazza Pontano

VLADIMIR & OLGA

Charlatans Circus - Un varietà comico per tutti

di e con Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti

Venghino signori e signore, ad ammirare i prodigi e le meraviglie del circo di Vladimir & Olga! Venghino Mesdames et Messieurs... e affrettatevi per aggiudicarvi una bottiglia del miracoloso OLIO 32! Non c'è inganno né controindicazione. Sempre soddisfatti e mai rimborsati!

Vladimir Vorovich & Madame Olga, eccentrici saltimbanchi e irriverenti ciarlatani, sono pronti a tutto pur di riuscire a vendere la loro ultima invenzione: “OLIO 32”, l'elisir miracoloso che tutto può e tutto fa. Una pozione unica e prodigiosa dalle mille proprietà, capace di curare ogni male (calvizie, reumatismi o inquietudini dell'anima), capace di farvi divenire l'uomo più forte del mondo e di donarvi l'eterna giovinezza. Da bere o da annusare, la pozione miracolosa vi regalerà la felicità e ogni vostro desiderio realizzerà!

Per dimostrarvelo, Vladimir & Olga vi porteranno nel loro circo delle meraviglie dove maghi, giocolieri, pulci ammaestrate e persino la donna barbuta vi ammalieranno e stupiranno. Sin dall'inizio non tutto andrà come programmato: lui, inguaribile Don Giovanni, lei, austera madama francese, si ritroveranno a fare i conti con fraintendimenti, litigi, miserabili fallimenti e inaspettati successi da cui neppure il pubblico sarà risparmiato!

Durata 60’ / varietà comico, clownerie, magia comica, giocoleria

TUTTE LE SERE

Stand enogastronomici: degustazioni di ricette con erbe spontanee, prodotti tipici e Menù del Ciarlatano. In collaborazione con l’Associazione Turistica “Pro-Cerreto” e le aziende locali.