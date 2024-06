Festival dei Due Mondi, il cartellone della danza inizia con Portrait di Mehdi Kerkouche

La sezione danza del Festival dei Due Mondi inaugura domani con il nuovo lavoro del coreografo francese di origine algerina Mehdi Kerkouche: Portrait è in scena al Festival dei Due Mondi sabato 29 e domenica 30 giugno alle 21 al Teatro Romano. A soli trentotto anni, dal 2023 Mehdi Kerkouche è direttore del Centre Chorégraphique Nationale de Créteil et du Val-de-Marne, e la sua esperienza spazia dai programmi televisivi in Francia e in Europa al mondo del musical, al cinema e alla moda. Una storia di riscatto contemporaneo: Mehdi ha scoperto la danza da bambino copiando i video di Michael Jackson, Prince, Britney Spears che vedeva in televisione. Poi si è iscritto a un corso di danza ma non ha mai smesso di prestare attenzione al dialogo tra le culture, in particolare tra quella araba e quella francese.