Festival delle Corrispondenze, Oliviero Toscani aprirà in anteprima l'undicesima edizione

Sei giorni di incontri, reading, conferenze e spettacoli per raccontare il mondo attraverso il fascino della scrittura epistolare: arriva il Festival delle Corrispondenze, uno degli appuntamenti culturali più attesi del Trasimeno e dell'Umbria, giusto alla sua undicesima edizione da martedì 6 a domenica 11 settembre.

Saranno oltre 25 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, tra reading, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, lezioni e approfondimenti. Non mancheranno passeggiate letterarie, laboratori e appuntamenti per i più piccoli. Sei giorni tra storia e attualità per celebrare la bellezza della parola scritta, riflettere sui grandi avvenimenti che hanno cambiato il nostro tempo, analizzare il presente. Il tutto nella splendida cornice del borgo lacustre di Monte del Lago di Magione.

Nato nell’ambito del Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj, riservato a lettere e carteggi, l’evento si è costruito negli anni una veste unica unendo in maniera inedita dibattito sull'attualità, analisi storico-sociologica e letteratura attraverso lettere e corrispondenze, diventando un salotto contemporaneo capace di parlare a tutti. All'intero del programma (che sarà presentato in conferenza stampa il 1° settembre) sono molti gli spunti che arrivano dagli anniversari: il trentesimo anniversario della scomparsa dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; il 100° dalla nascita di Pier Paolo Pasolini; i 100 anni dalla nascita di Margherita Hack, con un incontro rivolto ai bambini.

Oliviero Toscani aprirà il Festival

Un’anteprima d'eccezione aprirà questa edizione del festival: sabato 3 settembre, alle ore 19, presso la Villa del Colle del Cardinale (PG), ci sarà Oliviero Toscani. Il celebre fotografo farà tappa in Umbria per presentare il suo libro, Caro Avedon, la fotografia in 25 lettere ai grandi maestri. Un lavoro che fa il punto sulla fotografia contemporanea e sulle sue continue evoluzioni, un racconto sulla sua storia attraverso una serie di lettere ai grandi amici artisti di ieri e di oggi.

Come si legge nella scheda del volume edito da Solferino: “Sono cambiate le regole, la tecnologia ha fatto passi da gigante e ormai chiunque abbia in mano uno smartphone ha teoricamente a disposizione uno strumento per catturare immagini. Ma per farne cosa e come?”.