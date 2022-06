Festival dei Borghi più belli dell'Umbria, si parte il 22 Giugno a Panicale con il concerto jazz al tramonto del talentuoso duo Magrini-Gili

Sarà il concerto jazz di Manuel Magrini e Federico Gili a dre il via, il prossimo 22 giugno a Panicale, alla prima edizione del "Festival dei Borghi più belli dell'Umbria", rassegna culturale che fino al 10 settembre porterà in otto comuni della regione più verde d’Italia show teatrali, incontri d’autore e musica dal vivo. Tutto è pensato per un rilancio integrato del turismo locale e del settore dello spettacolo. Ggli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito.

Duplice è l'obiettivo del Festival dei Borghi più belli dell’Umbria - pensato come un contenitore di eventi per la ripartenza e il rilancio del turismo anche nei piccoli borghi dell’Umbria, dopo il lungo periodo di stop pandemico-: da un lato quello di proporre spettacoli in contesti suggestivi e sicuri, che promuovano contestualmente territori ed eccellenze artistiche umbre, dall'altro creare occasioni di lavoro nel settore della musica dal vivo.

“Il progetto - spiega l'ideatore Daniele Bocchini - è quello di utilizzare il borgo come palcoscenico di uno spettacolo adattato al contesto architettonico del luogo che lo ospita, attraverso l'interpretazione di eccellenze umbre dal consolidato consenso in Italia e all’estero come il duo Magrini-Gili, Umbria Ensemble, Ensemble Micrologus, Historia Tango Nuevo. Tra gli ospiti anche personaggi dello spettacolo e della televisione come il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, il comico teatrale Marco Marzocca e Marco Ligabue, cantautore che salirà sul palco in veste di scrittore. Saranno palazzi, anfiteatri, chiese e caratteristiche piazze ad ospitare gli eventi, spaziando dalla musica antica al jazz, dal teatro comico agli incontri d’autore. Quando possibile, prima dello spettacolo, saranno organizzati dei brevi tour alla scoperta delle ricchezze artistiche e paesaggistiche del borgo, in collaborazione con gli uffici cultura e turismo dei Comuni”.

L'appuntamento inaugurale

Mercoledì 22 giugno a Panicale il concerto al tramonto farà da anteprima alla “Notte Romantica” dei Borghi più Belli dell’Umbria, che celebra la giornata europea della musica. Protagonista il duo Manuel Magrini e Federico Gili, che nella Chiesa della Sbarra (ore 19.00) si esibirà in un suggestivo concerto per piano e fisarmonica.

La formazione, di grande successo nel panorama jazz nazionale, abbina due anime musicali estremamente affini, accomunate dalla formazione classica e dall’amore per l’improvvisazione jazz.

Manuel Magrini è un pianista ben noto anche fuori dai confini italiani, con un percorso di studi classici cui si è intrecciata una vocazione compositiva e jam sotto l’autorevole guida di Ramberto Ciammarughi. Ha al suo attivo un’importante attività concertistica e collaborazioni con prestigiosi musicisti italiani e stranieri.

Federico Gili ha intrapreso da giovanissimo lo studio della fisarmonica, vincendo numerosi concorsi sia in Italia che all’estero, primo fra tutti il prestigioso Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (2018) per la categoria musica Jazz. Si è formato sotto la guida di fisarmonicisti del calibro di Richard Galliano e Frank Marocco, perfezionandosi nell’ambito dei corsi di formazione superiore tenuti da Ciammarughi e da altri importanti jazzisti italiani.

Prima dello spettacolo l'info point del Comune di Panicale organizza il tour tematico "Musica Dipinta". A partire dalle ore 17.30 sarà possibile ammirare le magnifiche opere presenti a Panicale con i loro angeli musicanti: Affresco Madonna in Trono tra Angeli musicanti attribuito a Raffaello (Chiesa di San Sebastiano) e la Tavola di Giovan Battista Caporali Adorazione dei Pastori (Collegiata di San MIchele Arcangelo). Info e prenotazioni: panicale@sistemamuseo.it, tel. 075837433 oppure 3929191825.

Il calendari degli eventi 2022

Dopo la prima tappa a Panicale, il Festival dei borghi più belli dell'Umbria proseguirà il sabato 30 luglio ad Allerona con Umbria Ensemble, Quartetto d’Archi (Piazza Santa Maria, ore 21.00); domenica 7 agosto a Corciano (Piazza Coragino, ore 21.30) con il giornalista e scrittore Marino Bartoletti; giovedì 11 agosto ad Arrone (Piazza Garibaldi, ore 21,30) e venerdì 12 agosto a Lugnano in Teverina (Piazza Santa Maria, ore 22.00) con Marco Ligabue, musicista e scrittore; martedì 16 agosto a Torgiano (Piazza Baglioni, ore 21.30) con l’attore comico Marco Marzocca; mercoledì 24 agosto a Spello (Piazza Carlo Carretto, ore 21.30) con Historia Tango Nuevo ai confini del jazz, spettacolo tra poesia, musica e ballo con la partecipazione di Samuel Peron; e infine sabato10 settembre ad Acquasparta (Palazzo Federico Cesi, ore 21.00) con la musica antica di Ensemble Micrologus.