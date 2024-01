La Befana di Filosofi...Amo, giochi, feste e presepe vivente in via dei Filosofi

Prezzo non disponibile

Una giornata intera di festa in occasione dell’Epifania nel quartiere di via dei Filosofi con una serie di iniziative organizzate dall’associazione “Filosofi...Amo”.

Si inizia alle 8.30 del mattino presso il Bar Mokambo con l’apertura del banchetto per iscriversi o rinnovare la tessera associativa, poi alle 10.30 al distributore IP passeranno gli equipaggi su auto e moto d’epoca che partecipano alla Befana del Vigile in centro storico per il controllo e il timbro.

Nei locali della chiesa di Santa Maria di Colle, alle ore 17, il Presepe vivente multietnico, espressione della vivacità multiculturale che anima il quartiere.

Alle 16.30 il percorso ludico per bambini “Corsa al regalo” nel piazzale della chiesa, in collaborazione con il Comune di Perugia, Consorzio Auriga e l’Unità pastorale 2, nell’ambito del progetto europeo per le città più inclusive e più sicure.