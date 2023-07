Feste di quartiere, si riparte da Ponte d'Oddi. Il programma

Dopo una breve pausa, riprendono a Ponte d’Oddi, sabato 29 e domenica 30 luglio, le feste di quartiere di Perugia & Friends, promosse dall’amministrazione comunale nell’ambito del più ampio programma di Perugia Open District per rivitalizzare l’area compatta della città con il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e attività commerciali che partecipano attivamente all’organizzazione dell’evento.

Ponte D’Oddi & Friends, realizzata con la collaborazione del Circolo Ponte d’Oddi, si apre sabato 29 luglio alle 17.30 con la tavola rotonda ‘Il ruolo del circolo nel quartiere e nella città’ a cui parteciperanno, insieme a rappresentanti delle istituzioni, Maurizio Cervino e Cesare Barbanera che, in questa occasione, presenterà il libro ‘Ponte d’Oddi e il suo circolo’. Alle 18, poi, sarà aperta la mostra fotografica ‘Ponte d’Oddi e l’acquedotto’, a cura di Aldo Frittelli, con fotografie e documenti ufficiali sull’acquedotto medievale presente in quella zona della città, e inizieranno letture per bambini e il laboratorio a cura di Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Perugia. Si prosegue tra musica ed enogastronomia alle 19 quando inizierà il dj set anni 80’-’90 di Roby Ricca & Philli dj e apriranno gli stand gastronomici con street food.

La festa riprende domenica mattina alle 8.30 con il ritrovo per ‘Alla scoperta degli arconi’, una passeggiata per conoscere più da vicino il vecchio acquedotto di Ponte d’Oddi e San Marco. La partenza è prevista alle 9 e la chiusura dell’attività alle 12 con visita e aperitivo contadino alla Fattoria Baldo & Riccia (informazioni e prenotazioni Maurizio Cervino: 3483833770). Nel pomeriggio, Ponte d’Oddi & Friends riprende alle 17.30 con un torneo di briscola a coppie (Circolo di Ponte d’Oddi 075.5457041) mentre alle 18.30 è previsto lo spettacolo per bambini ‘Il Bartoccio supereroe’ a cura della compagnia Tieffeu Teatro – Teatro di figura umbro. Alle 19 inizierà la cena con specialità di street food e alle 21 si chiude con gli 88 Folli in concerto.