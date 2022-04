Festa del Tulipano a Castiglione del Lago: un ritorno alla grande, fra tradizione e novità

Torna sulle rive di Castiglione del Lago, dopo due anni di stop forzato, l'attesissima Festa del Tulipano e di Primavera: la manifestazione giunta alla cinquantaduesima edizione promette, nel rispetto della tradizione, una formula veramente innovativa, a partire dalla durata, dal 18 aprile al 1° maggio, con ben 14 giorni.

Le novità 2022 presentate nei giorni scorsi

Tante le novità dell'edizione 2022 tra cui la sfilata di carri allegorici addobbati con petali di tulipano che sarà triplicata e si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 aprile e, grande novità, in notturna la sera del 30 aprile, con una nuova zona festa al Belvedere del Poggio, già scoperta e valorizzata nelle due edizioni di Luci sul Trasimeno.

Nel corso della presentazione pubblica a Palazzo della Corgna, presidente di Eventi Castiglione del Lago Marco Cecchetti ha affermato «La nostra missione è quella di creare momenti di aggregazione, di spettacolo valorizzando il territorio e costruendo occasioni di sviluppo economico, migliorando la qualità della vita e stimolando il senso di appartenenza per farci sentire sempre più fieri di essere castiglionesi. Questa lunga tradizione fa sì che Castiglione del Lago sia conosciuta soprattutto per la nostra festa». Presenti anche il consigliere di Eventi Filippo Santiccioli, la Direttrice del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Marco Cecchetti ha spiegato l'importanza di tornare a scommettere sul tulipano, una delle feste più divertenti, fatta di emozioni e di suggestioni, ma anche una delle feste più importanti, popolari e tradizionali dell'Umbria. «Una festa nuova, quasi sperimentale, una festa “paesana” che dobbiamo sentire nostra, che punta sull’importante e significativa valorizzazione del Poggio, che continua ad essere il centro dei nostri eventi come avviene per l’Albero di Natale sull’acqua. Nell’occasione della Festa del Tulipano ospiterà la taverna, il bar, l'area eventi, una zona giochi per bambini e la pista da ballo».

Tra le novità una zona giochi, la ruota panoramica in piazza Dante Alighieri, la pista da ballo al Poggio con serate speciali, un’area associativa, un’area picnic, il Bar del Poggio, mostre mercato e la tradizionale Taverna del Tulipano sono alcune delle novità del 2022. La rinnovata Taverna del Trasimeno vedrà il coinvolgimento di tutto il territorio comunale con le principali sagre rappresentate a rotazione, con serate a tema, che porteranno in taverna le specialità culinarie della tradizione locale: Villastrada con la “Sagra del Brustico”, Panicarola con la “Sagra dell’Agnello”, Piana con la “Stramaialata”, il Circolo Uisp con l’oca arrosto, Porto con la “Sagra del Pesce di Lago” e Soccorso con la “Sagra dei pici fatti a mano”.

Ulteriore coinvolgimento territoriale avverrà con la collaborazione con molte associazioni ricreative, sportive e culturali: ASD Castiglione del Lago organizza il “1° Trofeo del Tulipano” per giovanissimi calciatori, la Palestra Perfect proporrà lo “Street Walkout” con musica in cuffia, l’associazione “Quelli del 65” le camminate artistico-culturali al centro di Castiglione, “Sportivamente” le camminate tra paesaggio e bellezza, la Palestra Better l’“Acrobatic Yoga”, il Teatro la Vetreria” il “Nature Park e laboratori” animazioni e giochi per bambini, l’associazione “Ideando Re-Generation” il “Silent Disco 3 DJ + DJSet”, il “Fabrik Club” il “DJSet Revival anni 80/90” al Poggio, “Ondance by Emanuele” organizzerà un serata latina con esibizione, la neonata “Trasimeno Jamboparty” il “Drive to ‘50” un raduno di automezzi storici. Partecipa alla Festa del Tulipano anche Confcommercio Trasimeno con uno “Show Cooking” e un “Contest Fotografico” a premi. Infine l’apertura tutti i giorni del giardino “Hortus Trasimeni” a cura del Laboratorio del Cittadino presso l’ex Asilo Reattelli.

La sfilata dei carri 2022

Naturalmente protagonisti come sempre i carri allegorici interamente decorati con petali di tulipano che sfileranno nei giorni 24, 25 e il 30 in notturna. Quest’anno saranno dedicati al cinema di Federico Fellini, uno dei più grandi registi italiani, icona mondiale di “italianità”, indiscusso ambasciatore della cultura, simbolo della nostra creatività e della ripartenza degli anni 50 e 60 dello scorso secolo. Parte un concorso che farà vincere il carro più votato con l’hashtag #iotifoper fra il numero 1 (colore giallo) “Fellini”, il numero 2 (verde) “Casanova” e il numero 3 (rosso) “La dolce vita”. E infine la mostra fotografica “La storia del tulipano” per tutta Via Belvedere con 52 foto, una per ogni edizione della festa. I carri 2022 rappresenteranno quindi la voglia di stare insieme e il rilancio del buon vivere italiano.



Il programma della manifestazione

Lunedi 18 aprile

Dalle ore 10 – Fiera del Fiore (centro storico)

TULIPASSEGGIAMO, tre passeggiate fra natura, arte e sport

10 – Passeggiata storico artistica per le vie del paese – 3 km, partenza dal Lido Comunale (a cura di “Quelli del ’65”)

10:30 – Camminata di 5km, partenza ex aeroporto (a cura di Sportivamente ASD)

10:30 – Street Walkout del Tulipano (a cura di Palestra Perfect – in coll. con MPS Italia Comitato Umbria raccolta fondi Ucraina)

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

11 – Apertura Bar del Tulipano

Dalle 12 – Pic Nic di Pasquetta e musica dal vivo

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Martedì 19

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

16 – Apertura Bar del Tulipano

16:30 – “Nature Park”, animazione e giochi per bambini (a cura del Teatro La Vetreria)

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21:30 – “Blooming by night silent edition” a cura di Ideando Re-generation

Mercoledì 20

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21 – Serata Latina con Dj Paolo Sargenti

Giovedì 21

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21 – Serata danzante

Venerdì 22

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

18 – Apertura Bar del Tulipano

Dalle 18 – Dj set a cura di Fabrik Club, a seguire Dj-Revival anni ’80 e ’90

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Sabato 23

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

Dal pomeriggio – Piazza in fiore con tulipani, lavanda e tutti i colori della Primavera (Piazza Dante Alighieri)

Dal pomeriggio – Trasimeno Jambooparty: un salto indietro nel tempo, nella magia degli anni ’50 e ’60!

14 – Sfilata di auto d’epoca, iscrizione e partenza Lido Arezzo (iscrizione € 10 – comprende pacco gara e aperitivo)

15 – Show cooking a cura dell’Università dei Sapori

17 – “Back to 50s”, musica dal vivo con il gruppo Over Jump, in coll. la scuola di ballo Rock Your Boogie di Perugia

17 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Dalle 21 – Djset a cura della scuola di ballo Rock Your Boogie di Perugia

Domenica 24

Dalle 9 – Mostra mercato (Lido Comunale)

Dalle 9 – Piazza in fiore con tulipani, lavande e tutti i colori della Primavera (piazza Dante Alighieri)

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

10:30 – Intrattenimento per le vie del paese, musica e spettacoli

11 – Apertura Bar del Tulipano

12 – Apertura Taverna del Tulipano

15 – Grande parata di carri allegorici decorati con tulipani, musica dal vivo e spettacoli (ingresso € 7, gratuito fino a 12 anni)

Dalle 18 – “Blooming by night”- 1 hour party a cura di Ideando Re-generation

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Lunedì 25

Dalle 9 – Mostra mercato (Lido Comunale)

Dalle 9 – Piazza in fiore con tulipani, lavande e tutti i colori della Primavera (piazza Dante Alighieri)

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

10:30 – Intrattenimento per le vie del paese, musica e spettacoli

11 – Apertura Bar del Tulipano

12 – Apertura Taverna del Tulipano

15 – Grande parata di carri allegorici decorati con tulipani, musica dal vivo e spettacoli (ingresso € 7, gratuito fino a 12 anni)

Dalle 18 – Serata vinili anni ’60/’70 … on Deck: HMS Family

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Martedì 26

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

16 – Laboratorio artistico “Il Tulipano”, animazione e giochi per bambini (a cura del Teatro La Vetreria)

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Mercoledì 27

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21 – Serata danzante con esibizione della scuola di ballo “On Dance by Emanuele”

Giovedì 28

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

16:30 – “Narrazioni: storie, racconti e scritture” tavola rotonda con presentazione di libri, a cura di Libri Parlanti

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21 – Serata danzante

Venerdì 29

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

17 – Storia, natura, arte, curiosità del tulipano a cura di Faro Trasimeno – Sala dell’Investitura, Palazzo della Corgna

18 – Apertura Bar del Tulipano

Dalle 18 – Dj set a cura di Fabrik Club, a seguire Dj-Revival anni ’80 e ’90

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

Sabato 30

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

18 – Apertura Bar del Tulipano

19:30 – Apertura Taverna del Tulipano

21:30 – “La notte del Tulipano”, intrattenimento per le vie del paese con musica dal vivo e spettacoli, a seguire Grande Parata in notturna dei carri allegorici illuminati e decorati con petali di tulipano (ingresso € 7 – bambini fino a 12 anni gratis)

Domenica 1° maggio

9 – 1° Torneo del Tulipano – stadio comunale (a cura della ASD Castiglione del Lago)

10/12 e 15/18 – Hortus Trasimeni per bambini e adulti in via dell’Asilo (a cura del Laboratorio del Cittadino)

11:30 – Apertura Bar del Tulipano

12 – Pic Nic del 1° maggio con musica dal vivo

TUTTI I GIORNI: – attrazioni e giochi per bambini, – mercatino degli hobbisti e degli artigiani, – ore 21 torneo di briscola