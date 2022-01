Perugia celebra San Sebastiano: il programma della festa del patrono della polizia locale

Perugia celebra la festa di San Sebastiano, Patrono della polizia locale. Ecco il programma del Comune di Perugia per giovedì 20 gennaio.

Alle ore 9.30 verrà celebrata la Santa Messa in Duomo. Ad officiarla sarà il Vescovo Vicario Marco Salvi alla presenza del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore alla sicurezza Luca Merli, del comandante Nicoletta Caponi e delle massime autorità civili e militari della città.

Al termine della funzione il comandante del Corpo Nicoletta Caponi e l’assessore alla sicurezza Luca Merli rivolgeranno un breve saluto ai presenti.

Al termine della Messa si terrà in sala dei Notari a palazzo dei Priori una breve cerimonia per la premiazione di due classi di terza elementare vincitrici della borsa di studio Elisabetta Innocenzi; verranno consegnati inoltre un assegno in dono al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia grazie alle donazioni del personale della polizia locale e le onorificenze a 16 appartenenti al Corpo che festeggiano i 25 anni di servizio ed ai 7 agenti pensionati nell’anno 2021.