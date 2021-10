Festa dell'Olio a Tuoro sul Trasimeno, ecco tutte le iniziative per celebrare l'extravergine di oliva

dalle 11 in poi

Quando Dal 30/10/2021 al 31/10/2021 dalle 11 in poi

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Tuoro sul Trasimeno

Anche a Tuoro sul Trasimeno si celebra l'olio nuovo.

Infatti, dopo due anni di assenza, il 30 e 31 ottobre nella cittadina lacustre con un variegato programma di iniziative che spaziano dai convegni alle degustazioni, dai concerti all’allestimento degli stand gastronomici, si celebrerà ilmondo dell'olio estravergine di oliva.

Si inizia sabato 30 ottobre alle 11 presso la Casina del Sodo con la conferenza sul tema “Dialoghi sull’olivo, storia e cultura nel nostro territorio”, a cura di Luc Feliziani, maestro potatore della scuola di potatura a Vaso Policonico.

Alle 17 in Piazza del Municipio avverrà la consegna del Premio Ramoscello d’Olivo, mentre dalle 19 apriranno i battenti presso il Parco del Sodo gli stand gastronomici e i mercatini. La giornata di sabato sarà chiusa dallo spettacolo Big Band Swing Dance Night.

Domenica 31 ottobre, in mattinata si svolgerà la passeggiata tra gli olivi con bruschetta, mentre alle 12,30 è previsto il pranzo in oliveto presso l’oliveto di Sanguineto.

Alle 17 in centro l’iniziativa “Olioween …bruschetto o scherzetto?”, mentre dalle 19 saranno di nuovo aperti gli stand. A chiudere il concerto di Freddy and The B Lovers presso Piazza del Municipio.