“In…contriamoci a Mugnano” dal 21 al 30 giugno: stand, eventi e 100 anni della Società Filarmonica

Programma denso e sfavillante quello che da venerdì 21 fino al 30 giugno intende proporre dieci giorni fitti d’iniziative. Gastronomia, musica, cultura, è “In…contriamoci a Mugnano” edizione 2024. Manifestazione a cura della Pro Loco, volta alla promozione del borgo, evocandone storia, tradizioni, risorse, da proporre ai visitatori come offerte variegate di svago. Il tutto declinato entro gli spazi medievali, le caratteristiche piazze, i celebri muri dipinti a fare cornice. Stand gastronomici, spettacoli, presentazioni di libri, archeologia con Luana Cenciaioli e Federica Fico, concerti, persino motoraduno. L’azzeccato slogan “musica dal vino” strizza l’occhio ai seguaci di Bacco, prospettando calici da levare presso l’enoteca in piazza del Castello. Musica live fino all’aurora al Giò Box. Ce n’è per tutti. Un’edizione straordinaria, tuttavia, poiché celebrativa dei cento anni dalla fondazione della Società Filarmonica “Caduti per la Patria di Mugnano”, a quel tempo costituita su iniziativa della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Non è certo in realtà che il 1924 possa esprimere la data esatta, essendo questa tramandata dalla sola tradizione orale. Da una cronaca dell’epoca si apprende, infatti, che in occasione dell’inaugurazione del monumento ai caduti, opera dello scultore Girolamo Ricotti, furono eseguite musiche “dall’ottima banda di Tavernelle” diretta dal maestro Tersilio Benedetti, poi migrato in quella di Mugnano negli anni quaranta. Era il mese di settembre del 1924 e si dovette ricorrere a musicisti “stranieri”. Pedanterie a parte, per chi fosse curioso di spulciare notizie, eventi, curiosità sulla storia della Filarmonica, è fresco di stampa il volume di Mario Valentini che avvalendosi di testimonianze e documenti, è riuscito a imbastire un piacevole racconto.

“Mugnano suona il tuo inno” è il titolo della mostra allestita presso la Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che ripercorrendo gli eventi della gloriosa Filarmonica, ben descritti nel volume, s’incarica di raccontarne le fasi esponendo documenti e materiali originali. Tutto il programma delle iniziative è consultabile alla pagina

https://www.umbriaeventi.com/incontriamoci-a-mugnano-5797.htm