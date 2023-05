Festa grande per il XX Giugno, il programma

Preswntari gli eventi di “XX Giugno Festa grande 2023” in programma da 1 al 27 giugno. La manifestazione è giunta al settimo anno e non avverte la crisi, anzi il programma si arricchisce anno dopo anno con un un significativo aumento di associazioni cittadine che aderiscono e vi lavorano con quelle che inizialmente lo hanno promosso. A relazionare il programma erano presenti Primo Tenca (Soc.Mutuo Soccorso ), Stefano Vaelli (Vivi il Borgo), Fabrizio Croce ( Borgo Bello ) , Giovanni Brozzetti ( Famiglia Perugina ), Renzo Zuccherini ( Società del Bartoccio) . Per tutto giugno sono previste due mostre, una allestita dal museo del giocattolo nella sua vetrina di via Oberdan che apre domani (ndr mercoledì ) dove saranno esposte ricostruzioni fatte a mano dei luoghi del XX giugno. la seconda presso la nuova sede di vivi il borgo in Porta S. Angelo, su progetti per Perugia, rimasti nel cassetto in data del 4 giugno. Si svolgeranno due importanti conferenze su due temi molto interessanti, con un fior fiore di relatori . La prima sulle città di Perugia per fare il punto sul destino della città . Un altra sul rapporto tra i benedettini di S. Pietro e il XX giugno, che si terrà in un luogo di grande suggestione, come la Rocca benedettina di S. Apollinare. Poi il calendario prevede spettacoli teatrali e musicali ( dove non mancherà allo spettacolo de La Ballata del XX Giugno all’arena del di Borgo Bello con Mirco Bonucci, Roberto Checchetti, Francesca Lisetto ) e presentazione di libri e altro ancora.

XX Giugno è l’evento identitario per la città di Perugia in cui contribuiscono, nei giorni prima e dopo la ricorrenza, attività di approfondimento culturale, testimonianza storica d’ ispirazione civica, momenti di socialità e convivialità nel segno della solidarietà e dell’inclusione. C’è da ricordare che la manifestazione si basa interamente su iniziative gestite dal volontariato e sull’autofinanziamento da parte dei membri del comitato di associazioni che anno dopo anno è cresciuto attorno al nucleo fondatore : Società di mutuo soccorso, Famiglia perugina, Società del Bartoccio , Circolo ARCI Ponte D’Oddi o sulla sottoscrizione per il sostegno finanziario , come è accaduto lo scorso anno, tramite crowdfunding.