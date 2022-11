Non mancherà un momento di assoluto divertimento nell’assistere al torneo di calcetto dove entreranno in campo squadre costituite da ex-allievi/allieve e professori.

Cuochi locali e professori dell’Università di Agraria di Perugia, rigorosamente ex-allievi Ciuffelli, condurranno i partecipanti lungo un percorso di riconoscimento, raccolta, cucina e degustazione delle erbe spontanee; alcune aziende produttrici delle specialità locali guideranno i visitatori attraverso un percorso sensoriale che si dispiegherà tra oli, formaggi, miele, vino, conserve, frutta, torrone ... ma non solo ... la lista delle aziende ex-allievi aderenti è ricca e varia così come poliedrica è la figura del perito agrario. Quindi il visitatore si potrà anche soffermare allo stand dedicato alla cosmesi, laddove il prodotto principale é rappresentato dall’olio oppure ammirare il risultato del sistema costruttivo Calceviva basato su tecniche murarie tradizionali, materiali naturali e leganti di pura calce ma anche acquistare piante da arredo o piante da tartufo.

La mostra sarà un’utile occasione per far conoscere e promuovere i prodotti delle aziende agricole partecipanti, ma il programma é molto più ampio.

La 1° edizione dell’evento “ex-allievi Ciuffelli in mostra” porterà nella cornice del chiostro dell’Istituto Ciuffelli, decorato a festa per l’occasione, i prodotti delle aziende degli ex-allievi che faranno da traino alla partecipazione di adulti e bambini a questa “due giorni” di intensa attività.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre appuntamento alla scuola agraria tuderte per tante iniziative per adulti e bambini

Todi: laboratori, degustazioni e calcetto per la prima edizione per la manifestazione "Ex allievi del Ciuffelli in festa"