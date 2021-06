Festa europea della Musica nella città della Quintana. Rifulgono gli “Splendori del Barocco”. Domenica 20 Giugno, all’Auditorium di San Domenico, alle ore 21:00, brillano in cielo le stelle della musica, vocale e strumentale. L’evento ha carattere di eccezionalità, per la bravura dei musicisti e dei cantanti, schierati a formare una testuggine compatta nella sterminata prateria del pentagramma.

Il concerto è promosso dalla Società dei Concerti Gioventù Musicale Foligno di cui è Presidente e Direttore Artistico il Maestro pianista Giuseppe Pelli. Un personaggio apprezzato anche nella sua veste di vice presidente dell’Agimus e nel ruolo di docente presso il Conservatorio Musicale Francesco Morlacchi.

Pelli, oltre che concertista di rango (in coppia con Stefano Ragni forma il duo pianistico “Tullio Macoggi” di grande affiatamento) [In memoria di Giorgio Spitella. Il duo pianistico “Tullio Macoggi” (Pelli-Ragni) ricorda il grande rettore a vent’anni dalla morte (perugiatoday.it)], è didatta apprezzatissimo che ha formato stuoli di giovani, affermatisi in contesti nazionali e internazionali. L’appuntamento assume d unque valenza di preziosa occasione di ascolto.