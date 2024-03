8 marzo al museo, ingresso gratuito per le donne al Tempietto sul Clitunno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Campello sul Clitunno

Il Teempietto sul Clitunno, a Campello, aderisce all'iniziativa del ministero per la Cultura. 8 marzo al museo che apre gratuitamente le porte dei luoghi di cultura statali alle donne. Quindi, in concomitanza con la Giornata internazionale delle donne, per le visitatrici ci sarà la possibilità di andare a visitare il tempietto gratuitamente. L'orario di apertura è il consueto, 10-15.