Festa di quartiere Fontivegge&friends: Il programma

Al termine di agosto ricominciano a Fontivegge le feste di quartiere Perugia&friends, promosse dall’amministrazione comunale nell’ambito del più ampio programma di Perugia Open District. Un importante momento di socialità volto a rivitalizzare la città con il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e attività commerciali che partecipano attivamente all’organizzazione dell’evento.

Fontivegge&friends, realizzata in collaborazione con Uniti per Fontivegge e Progetto Fontivegge, si svolgerà da venerdì 25 fino a domenica 27 agosto in piazza del Bacio. Sarà possibile, per tutte e tre le giornate di festa, visitare la mostra fotografica “Nascita, sviluppo e trasformazione di Fontivegge e Bellocchio” a cura di Francesco Fratteggiani.

Il ricco programma si apre alle ore 17.00 di venerdì 25 con la Mostra Mercato vintage di qualità e il laboratorio per bambini: realizzazione oggetti con materiali di riciclo a cura de Il Merkasino. Sempre alle 17.00 a cura della Biblioteca delle Nuvole, il mercatino del fumetto usato e da collezione e l’evento Artist-alley dove disegnatori professionisti presentano i loro lavori ed eseguono disegni su commissione con laboratori di disegno e tecnica del fumetto per ragazzi. In contemporanea ci sarà DoDo in "La vie en rouge" lo spettacolo di giocoleria per bambini. Alle 18.00 attività sportiva e spettacoli per ragazzi. La giornata termina alle 21.00 con lo spettacolo di improvvisazione Impropillole.

Sabato 26 agosto si parte alle 10.00 con la visita guidata del quartiere con un occhio di riguardo per le vicende storiche, la costruzione della stazione e l’insediamento della Perugina. Alle 17.00 la mostra mercato vintage e il mercatino del fumetto usato e da collezione.

Alle 18.00 verranno aperti gli stand gastronomici e presenzierà il Bibliobus delle Biblioteche Comunali di Perugia, con letture e animazione. Alle 20.00 cena di quartiere e a seguire, alle 21.00, lo stand del progetto “Occhi aperti”, con la presenza del duo comico 7 Cervelli, per contrastare l’incidentalità stradale.

La giornata conclusiva si svolgerà domenica alle 10.00, con attività sportive e visite guidate del quartiere e alle 11.00 tecniche basilari di difesa personale a cura della Polizia di Stato. Alle 17.00 “Lascia il segno! Coloriamo il quartiere” attività di pittura collettiva a cura del Centro Servizi Giovani. Alle 21.00 la festa termina con il concerto della Outside Band.



Il programma nel dettaglio