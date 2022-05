Festa della mamma speciale in sella con le Centaure on the Road per dire stop alla violenza sulle donne

Nel giorno che in tutta Italia celebra la mamma, un pensiero è andato anche contro la violenza sulle donne. Sono le Centaure on the Road dell'omonima associazione che organizzano ogni anno lungo la Penisola un evento in collaborazione con l’Associazione MotoTurismoUmbria e il Ducati Club Perugia.

A Torino, Monza, Pescara, Perugia, Viterbo, Capannori, Napoli, Sirolo, Catania, Siracusa, Mottola di Taranto fino in Liguria è arrivato infatti il rombo delle motocicliste contro la violenza sulle donne.

Le centaure umbre hanno partecipato, unendo in un fil rouge la panchina rossa di Perugia, in via Ariosto, quella di Brufa, Gubbio e Umbertide, dove hanno incontrato l’ “Associazione Donne Insieme” e l’Associazione “La borsa delle donne”. Le due realtà al femminile si occupano di vari progetti contro la violenza sulle donne, di assistenza alle donne e ai figli in difficoltà fino al supporto alla finanza comportamentale e al rapporto che ogni donna ha con il denaro e con se stessa.

Molto soddisfatte l’amministratrice del gruppo umbro di Centaure on the road, Francesca Forte e la Presidente del MototurismoUmbria, Simona Cortona, che insieme hanno organizzato la giornata e permesso di far scoprire i territori umbri e far assaggiare tipicità eugubine a tutti gli intervenuti.

Più di 50 i motociclisti, uomini e donne in sella, hanno condiviso i valori di una visione diversa della donna e una presa di coscienza della violenza contro le donne, visti anche i recenti efferati delitti nei confronti delle donne e dei loro figli.

Hanno assistito le biker e gli altri motociclisti intervenuti, lungo tutto il percorso (130 km circa il gruppo “Motociclisti Non Agitati” di Umbertide e i “Gli Svalvolati”, sezione motociclistica dei Carabinieri di Assisi.

Le centaure intervenute sono: Francesca Forte, Simona Cortona , Elena Zanforlin, Grazia Severini, Maria Rita Scappini, Nunzia Colonna, Sabrina Peloni, Lucia Zucca, Laura Barcaci

ed Erica Lollini.