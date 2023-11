LA CURIOSITA' | Tutto pronto per la seconda Festa della Canzone Perugina: brani in dialetto alla Sala dei Notari

Si avvicina la data della Festa della Canzone Perugina, fissata per domenica 26 novembre, alle ore 17,30, nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia. Si tratta della seconda edizione della Festa delle canzoni in perugino, dopo quella che si è tenuta nel febbraio 2022 durante le Giornate del Bartoccio e dopo settanta anni dall’ultimo Festival della canzone per Perugia, che risale infatti al 1952.

Numerose le canzoni in gara, pervenute entro la scadenza del 1° novembre, che ora sono al vaglio della Commissione organizzatrice, composta da Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina, Renzo Zuccherini, presidente della Società del Bartoccio, e da Fabrizio Croce detto Fofo, ben noto nel mondo musicale perugino, che sarà uno dei presentatori della serata.

Chi parteciperà a questa competizione canora? Tra pochi giorni la Commissione scioglierà il riserbo e comunicherà i titoli dei brani ammessi alla competizione canora, insieme ovviamente agli autori ed agli esecutori, e i giudicanti garantiscono che ci sarà proprio da divertirsi. Possiamo anticipare comunque che ci sono delle autentiche sorprese, sia tra gli autori/autrici che tra i/le cantanti che si esibiranno il 26 novembre. Gradevoli novità sono attese anche per la presenza di ospiti e invitati: scrittori, cantanti, attori ed attrici.

La Festa della Canzone Perugina, organizzata dalla Società del Bartoccio e dalla Famiglia Perugina, è divenuto un momento della cultura perugina atteso da tutti, in cui la canzone in vernacoliere, finora così trascurata e considerata marginale, sta ormai per avere il suo momento di rilancio e risonanza. La locandina della Festa di questo anno è stata disegnata da Claudio Ferracci.