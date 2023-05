Festa degli Statuti, tutto pronto a Fossato di Vico

Il rullo dei tamburi si sente già in lontananza, la XXVI edizione della Festa degli Statuti di Fossato di Vico sta arrivando. Il 12, 13 e 14 maggio al via la rievocazione della pubblicazione degli antichi Statuti Medievali, avvenuta la domenica del 13 maggio 1386 in “Logia habitationis” del Vicario di Fossato. Gli Statuti Fossatani regolamentarono per circa cinquecento anni la vita all’interno del Castello, sopravvivendo fino all’epoca napoleonica. Tramite la ricostruzione di scene di vita quotidiana, con l’utilizzo di scenografie e la partecipazione di diversi figuranti in costume in rappresentanza delle quattro porte cittadine, si ripropone il clima e l’atmosfera di quel 13 maggio 1386. Il centro storico viene completamente trasformato, eliminando o nascondendo qualsiasi manufatto moderno. Vie, piazze e taverne si vestono a festa, diventando i luoghi caratteristici dove il visitatore cammina letteralmente nel Medioevo, ne respira gli odori, ne sente le voci e può vedere direttamente come poteva essere quel lontano passato.

L’atmosfera sarà unica, tra sfide, ricostruzioni di antichi mestieri e cortei che culmineranno con l’assegnazione del Palio.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 maggio

Ore 19:00 Cena medievale (Ex Carceri)

Ore 21:00 Arenga (Piazza San Sebastiano)

Ore 21:45 Gara di tiro con l’arco (Lastrico solare, dietro Piazza Umberto I)

Ore 22:30 Focaraccio (Piazza Umberto I)

A seguire spettacolo dei Tamburini di Fossato di Vico e apertura taverne

Sabato 13 maggio

Ore 16:30 – 18:30 Rievocazione antichi mestieri e scene di vita nel Medioevo

Spettacoli itineranti a cura dei Giullari del Carretto, degli In Vino Veritas e delle Muse del Diavolo

Area didattica militare cavalleresca e banchi didattici a cura di Accademia Medioevo in Piazza Umberto I

Ore 19:00 Esibizioni delle Muse del Diavolo in Piazza Umberto I e in Piazza Garibaldi

Ore 19:30 Cena medievale (Ex Carceri)

Ore 20:45 Spettacolo dei Giullari del Carretto in Piazza Garibaldi

Ore 21:30 Corteo storico

Al termine del corteo storico spettacolo in Piazza Garibaldi e a seguire spettacoli itineranti a cura dei Giullari del Carretto, degli In Vino Veritas e delle Muse del Diavolo

Domenica 14 maggio

Ore 10:00 - 20:00 Mercato Medievale di Maestranze Artigiane a cura di Accademia Medioevo (Piazza Garibaldi)

Ore 11:15 Santa messa e laudi medievali a cura della Corale Santa Cecilia di Fossato di Vico (Chiesa San Pietro)

Ore 12:30 Pranzo medievale del Portaiolo su prenotazione (Via Simone Calandrini)

Ore 16:00 – 18:00 Rievocazione antichi mestieri e scene di vita nel Medioevo

Spettacoli itineranti a cura dei Giullari del Carretto, degli In Vino Veritas e delle Muse del Diavolo

Area didattica militare cavalleresca e banchi didattici a cura di Accademia Medioevo in Piazza Umberto I

Ore 18:00 Esibizione Balestrieri (Lastrico Solare)

Ore 18:30 Gara della Ciurumella (Giardini di San Benedetto)

Ore 19:30 Cena Medievale (Ex Carceri)

Ore 21:00 Spettacolo dei Tamburini di Fossato di Vico (Piazza San Sebastiano)

Ore 21:30 Publicatio Statutorum e assegnazione Palio (Piazza San Sebastiano)

Servizio navetta offerto da Viaggi Tre Ponti

Sabato dalle 15:30 alle 1

Domenica dalle 14 alle 22:30

Partenza presso Piazzale Ever Green e su chiamata dal Piazzale della Stazione.

Durante tutta la durata della Festa degli Statuti, la Happennines Soc. Coop., azienda che dal 2021 si occupa dello sviluppo turistico territoriale, e di conseguenza anche dell’accoglienza turistica e della gestione museale, proporrà aperture speciali dell’Infopoint e dell’Antiquarium comunali, nonché itinerari a tema su prenotazione:

Orari Infopoint

Venerdì 12 maggio

15:30 – 22

Sabato 13 maggio

10:00 – 12

15:30 – 22

Domenica 14 maggio

10:00 –12

15:30 – 22:30

Orari Antiquarium

Sabato 13 e Domenica 14

15:30 – 18:30

Itinerario “Un tuffo nel medioevo: i mestieri del castello di Fossato di Vico”

Una visita guidata dedicata ai racconti e gli aneddoti legati ai mestieri dove non viene solo spiegata la scena che si presenta agli occhi del visitatore ma questa viene anche inserita nella più ampia narrazione della storia del castello.

Sabato 13 ore 17:00

Domenica 14 ore 17:00

Info e prenotazioni su www.appennino-incoming.it

Inoltre, fino al 14 maggio, presso l’Antiquarium Comunale sarà possibile visitare Vae Victis, mostra personale di Remo Giombini, creatore del Palio degli Statuti di questa XXVI edizione, a cura di Mario Boldrini.